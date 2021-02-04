Давос в онлайне. О чем говорили Си Цзинпинь, Путин и Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме

Давосский экономический форум остается ключевой дискуссионной площадкой мировых лидеров. Главный вопрос обсуждения — каким будет мир после пандемии Covid-19.

В этом году форум организовали в онлайн-формате (25–29 января), хотя уже в мае планируют провести реальную встречу в Сингапуре.

"Сама пандемия не изменит мир, но она ускорила системные изменения, которые были очевидны в момент её зарождения. Для руководителей всех слоев общества важно сотрудничество для более инклюзивного, сплочённого и устойчивого будущего в 2021 году", — говорится на сайте форума.

Третья мировая

Китайский лидер Си Цзиньпин во время онлайн-обращения акцентировал на том, что важно для Китая, — глобальной торговле. Он отметил, что пандемия далека от завершения, но после этой катастрофы люди станут сильнее. Китайский лидер призвал страны к сотрудничеству, в частности к открытию доступа китайских товаров на рынки ЕС и США.

"Первое — это макроэкономическое сотрудничество. Второе — отбросить идеологические противоречия и работать вместе. Третье — закрыть разрыв между богатыми и бедными странами. Все должны стать равными. Четвертое — нужно объединиться в борьбе с глобальными вызовами", — считает Си Цзиньпин. По его словам, Китай "хочет открываться", что означает потенциальную возможность отмены в стране некоторых жестких барьеров для импортных товаров.

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В отличие от лидера Китая, которого остро беспокоят вопросы торговли и сотрудничества, российский президент Владимир Путин в своем докладе чередовал месседжи относительно углубления международного сотрудничества с картинами Апокалипсиса.

Например, сообщил, что мир рискует столкнуться с конфликтом "все против всех", если не будут решены проблемы глобального развития. Намекнул на возможные эскалации военных конфликтов по всему миру и даже на третью мировую, хотя и надеется, что конца цивилизации не будет. Западные СМИ массово отметили в его речи критику американских цифровых гигантов, которые конкурируют с государством. Ожидаемо Путин озвучил угрозу применения военной силы в отношении тех, кто давит на страны, не согласных со своей ролью послушных управляемых сателлитов (таким давлением он назвал в том числе "нелегитимные санкции").

Бедные и богатые

Канцлер Германии Ангела Меркель говорила в основном о пандемии коронавируса и вариантах выхода из кризиса: "Скорость наших действий оставляет желать лучшего". Выходом из пандемии она называет вакцинацию, сообщив о важности инициативы Covax, благодаря которой наибеднейшие страны получат вакцину (Украина в рамках Covax также должна получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech и 2,2–3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford).

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Кроме коронакризиса Меркель также коснулась темы Всемирной торговой организации, сообщив, что Германия будет работать над укреплением ВТО. Еще одной темой выступления канцлера стали климатические проблемы.

"Впереди у нас очень тяжелые месяцы, когда мы должны показать зеленое соглашение, то есть способ, с помощью которого можно уменьшить на 55% выбросы парниковых газов". Речь идет об отказе Германии от угля и других способах повлиять на выбросы.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон больше говорил об экономике. Он настаивает на пересмотре капиталистической экономической системы, чтобы нивелировать разницу между бедными и богатыми.

"Если посмотреть, как развивался капитализм рынков в течение последних десятилетий, то он достиг успеха — мы побороли бедность миллионов. Но в мире углубилось неравенство. Это лишь первый феномен капитализма. Кроме того, мы имеем кризис демократии и изменение климата. Капиталистическая модель и модель, базирующаяся на рынках, уже не работает", — отметил Макрон.

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В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что мир должен готовиться к длительной гонке между постоянно дорабатываемыми вакцинами против коронавируса и мутировавшим вирусом. А президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что богатые страны проявили "вакцинный национализм": "Мир останется небезопасным, если одни страны вакцинируют своих людей, а другие нет". Он призвал богатые страны, закупившие вакцину в избытке, поделиться ею с остальными.

Грета Тунберг не дремлет — но рецептов от проблем у нее нет

"Я здесь, чтобы напомнить вам об обещаниях, которые вы дали своим детям и внукам, и сказать вам, что мы не готовы идти на компромиссы!" — это слова активистки из Швеции Греты Тунберг, которая записала онлайн-выступление для Давоса. Она уверена, что мир настиг климатический и экологический кризис, а страны не могут предложить реальных решений этих проблем.

"Сегодня мы слышим, как лидеры и страны во всем мире говорят о чрезвычайной ситуации с климатом. Но вместо того чтобы немедленно принять меры, которые вы бы сделали в любой чрезвычайной ситуации, они установили размытые, недостаточные, гипотетические цели в будущем — например, "ноль-ноль 2050". Эти цели основаны на лазейках и неполных числах, они равны капитуляции. Это все равно что проснуться посреди ночи, увидеть свой дом в огне, а затем решить подождать 10, 20 или 30 лет, прежде чем позвонить в пожарную охрану", — отметила Тунберг.

Как и прежде, активистка не дала четких рекомендаций мировым лидерам, что делать, но заявила, что ждет от них реальных шагов: "Я здесь не для того чтобы сказать вам, что делать. В конце концов, защита будущих условий жизни и сохранения жизни на Земле, как мы знаем, является добровольной. Выбор за вами".

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