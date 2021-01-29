Вакцины, которые мы выбираем. Преимущества и риски вакцинации от коронавируса

Ни одна частная клиника в Украине не знает, когда начнется вакцинация от коронавируса и сколько это будет стоить.

Многочисленные новостные сообщения о том, что кто-то заболел, оказался в тяжелом состоянии или даже умер после вакцинации от COVID-19 появились почти сразу после того, как в конце 2020 года Великобритания начала прививочную кампанию. Чем больше стран следовали ее примеру, чем больше людей получали прививки, тем чаще мелькали тревожные новости о вакцинах. Оставим в стороне многочисленные конспирологические теории, для которых массовое применение экспериментальных, по сути, вакцин от малоизученного вируса — по определению благодатная почва. Сосредоточимся на тех опасениях, под которыми действительно есть основания.

Сенсации и эффекты от прививки от коронавируса

Сообщения о пациентах, умерших после прививки, закономерно вызывают общественный резонанс. Это одна из тем, гарантированно собирающих множество просмотров на сайтах и репостов в соцсетях. Зачастую такие сообщения публикуют без указания возрастов умерших пациентов. В Израиле, Германии, Великобритании и многих других странах, где вакцинация идет полным ходом, в первых рядах оказались те, кому за 80 лет (в некоторых странах — кому за 70). В этих возрастных группах уровень смертности и до пандемии был довольно высок. К тому же в Западной Европе сначала прививали людей, проживающих в домах престарелых, а туда, как правило, попадают те, кто нуждается в дополнительном уходе, который не могут или не хотят обеспечивать родственники.

Фокус обратился в частные клиники, спрашивая, когда у них можно будет сделать прививку от коронавируса и сколько за это придется заплатить. Ответов на эти вопросы никто не дал

Еще одна категория новостей, всегда привлекающих внимание, — сообщения о пациентах, инфицированных уже после прививки. Их воспринимают как доказательство неэффективности вакцинации. Однако для подобных выводов нужно как минимум уточнить, сколько доз вакцины получили заболевшие — одну или две. Существующие вакцины отличаются друг от друга принципом действия, но все они двухкомпонентные, то есть об устойчивом иммунитете можно говорить только после второго введения препарата. По израильским протоколам между первой и второй прививкой установлен интервал 21 день. В Великобритании изначально предполагали делать интервал две недели, но потом продлили его до трех месяцев, чтобы увеличить охват первой волны вакцинации.

Считается, что даже одна прививка существенно снижает вероятность тяжелой формы течения болезни, так что именно для Соединенного Королевства, где в конце прошлого года процент пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме, пугающе быстро рос, такое решение было оправданно. Тем не менее об эффективности двухкомпонентной вакцины все-таки нельзя судить по статистике заболеваемости после одной прививки.

Обновление вируса Covid-19

В общем потоке информации о вакцинах против COVID-19 действительно есть новости, вселяющие тревогу. К примеру, сообщения от производителей двух наиболее распространенных в мире белковых вакцин: партнерском продукте Pfizer Inc. и BioNTech и продукте биотехнологической компании Moderna.

Производители признают, что вирус мутирует быстрее, чем они предполагали.

В мире уже существуют мутации, против которых их вакцины недостаточно эффективны. Случаи инфицирования новыми штаммами зафиксированы в Великобритании, еще нескольких европейских странах, Южной Африке и Австралии. Медицинский директор Moderna даже объявил о том, что специалисты компании разрабатывают дополнительную вакцину против нового штамма, хоть и назвал это "мерой перестраховки".

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Кроме того, в январе 2021 года несколько общественных организаций в США и Великобритании начали распространять разъяснительные материалы, в которых идет речь о том, что продукты Pfizer Inc. и Moderna вообще не являются вакцинами. Оба препарата действуют на клеточном уровне, кодируя белок, характерный для патогена. В организме создается подобие зараженных клеток, которое должно вызвать иммунный ответ. Типичные побочные эффекты этих препаратов совпадают с самыми распространенными симптомами легкой формы коронавируса: повышенная температура (как правило, до 37,8°С), головные и мышечные боли, ощущение ломоты в теле и аномально сильная усталость. Также возможно воспаление гланд. Все это длится до двух недель.

Продукт китайской компании Sinovac, законтрактованный для вакцинации в Украине, по информации производителя, дает примерно такие же побочные эффекты, хотя действует по другому принципу. Он как раз является вакциной в привычном понимании этого слова, потому что создан на основе ослабленного вируса.

Вилка эффективности вакцины от коронавируса

В презентационных материалах Sinovac указан средний показатель эффективности препарата, превышающий 90%. Впрочем, по результатам клинических испытаний, проводившихся на базе института Бутантан в Сан-Паулу (Бразилия), действенность этого средства зависит от формы течения болезни. Для тяжелых форм эффективность 100%. Для легких вначале был заявлен показатель 78%, но в середине января 2021-го его пересмотрели и снизили до 50,4%.

Производители вакцин признают, что вирус мутирует быстрее, чем они предполагали

Новые данные появились после того, как к исследованию подключили пациентов с минимальной симптоматикой (т. е. с самым легким течением болезни). Результаты клинических исследований того же препарата, проводившихся в Индонезии, показали 65% эффективности, в Турции — 91,25%. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, условия контракта о поставке вакцины Sinovac в нашу страну изначально предполагали, что доказанная эффективность должна быть не ниже 70%, и если этого показателя не достигнут, украинская сторона покупать вакцину не будет. Другие страны выдвигают менее жесткие требования. США достаточно 60%, для стран ЕС приемлем любой показатель выше 50%.

По словам Роджера Готфида из британского Королевского колледжа врачей общей практики (RCGP), для вакцин, созданных на основе инактивированного вируса, показатель эффективности всегда будет определяться не одним конкретным числом, а вилкой с довольно большим разрывом. К примеру, для векторной вакцины британского производителя Oxford Uni — AstraZeneka вилка — 62%–90%.

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Какую именно вакцину будут использовать в нашей стране, до конца неясно. По словам руководителя общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, применение белковых вакцин в отечественных лечебных учреждениях проблематично, потому что их нужно хранить при температуре -70°С, а в большинстве больниц соответствующего холодильного оборудования нет.

В марте в Украину должны поступить 8 млн доз вакцин, предоставленных в рамках инициативы CОVAX. Велика вероятность, что это будет белковая вакцина Pfizer Inc. Результаты проведенного Фокусом телефонного опроса частных украинских клиник, занимающихся вакцинацией от других болезней, показывают, что они готовы работать с любой вакциной, к которой получат доступ. В качестве эксперимента мы обратились в десяток частных клиник в городах-миллионниках под видом потенциальных клиентов, спрашивая, когда у них можно будет сделать прививку от коронавируса и сколько за это придется заплатить. Ответов, даже приблизительных, на эти вопросы никто не дал, лишь в клинике "Оксфорд Медикал" предложили оставить контакты, пообещав дать знать, как только появится возможность вакцинации.