Инъекции надежды. Чем отличаются вакцины от COVID-19 и можно ли без них обойтись

В мире начинается массовая вакцинация: можно ли с ее помощью победить пандемию? Многое зависит от выбора вакцины. Moderna, Спутник V, Sinovac, Pfizer — Фокус выяснял, насколько они эффективны, безопасны и гарантируют ли результат.

"Мои родители и свекор со свекровью уже привиты. Как только появится возможность, отправлю на прививку мужа, на нем поэкспериментируем, а мне нельзя, пока кормлю грудью", — бодро объявила моя подруга, живущая в Израиле. В этой стране вакцинация от COVID-19 началась в декабре 2020-го. К концу первой недели января 2021-го многие израильтяне получили уже вторую прививку. Считается, что для формирования иммунитета необходимы две дозы и после введения второй должны пройти минимум две недели. Впрочем, во многих странах те, кто продвигает идею массовой вакцинации, утверждают, что даже после первой прививки вероятность тяжелого течения болезни практически исключена.

Последний тезис выглядит спорным на фоне мелькающих новостей о смертях привитых пациентов. Подобные сообщения зачастую публикуют, не указывая возраста умерших. Учитывая, что в большинстве стран в первую очередь вакцинируют пожилых людей (в зависимости от страны — от 80 или от 70 лет), фактор возраста может оказаться решающим. И все же безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса остается одной из самых горячих тем обсуждения в мировом информационном пространстве.

[ + – ] Вакцины от коронавируса - Pfizer, Moderna, AstraZeneca Фото: thenewdaily.com.au

Первые ласточки: чем отличаются вакцины от коронавируса

У вакцинации немало противников, но до сих пор она остается единственным проблеском надежды на то, что человечество победит пандемию. Еще осенью эксперты Всемирной организации здравоохранения объявили, что готовы рекомендовать к массовому использованию любую вакцину, для которой показатель эффективности превысит 70%, а власти Соединенных Штатов были согласны на 50%. Не удивительно, что как только американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. объявил о выпуске средства, показывающего 94% эффективности для пациентов старше 65 лет, международные организации засыпали его предложениями о закупке.

Вакцина Pfizer — совместный продукт Pfizer Inc. немецкой биотехнологической компании BioNTech и китайской Shanghai Fosun Pharmaceutical. Действующая часть препарата — рибонуклеиновая кислота (РНК), кодирующая белок, характерный для патогена.

Украинский министр здравоохранения рассчитывает на то, что первые поставки вакцин от COVAX мы получим в марте 2021 года

Вскоре на рынке появилась еще одна вакцина, тоже разработанная на основе матричной РНК (т. е. РНК, содержащей информацию о первичной структуре белков), ее представила американская биотехнологическая компания Moderna. Декларируемая эффективность вакцины Moderna была еще выше — 94,5%. В конце ноября 2020 года пресс-офис Европейской комиссии опубликовал заявление о том, что организации ЕС готовы законтрактовать 80 млн доз сразу и еще столько же — после того как будет доказана эффективность и безопасность препарата.

Обе вакцины очень похожи. Некоторые американские блогеры, ссылаясь на инсайдерские источники, даже писали о том, что Pfizer Inc. вышла на рынок со своим предложением раньше не потому, что первой его разработала, а потому, что ей потребовался меньший период на получение временного разрешения на массовое использование экспериментального препарата. Сказалась репутация производителя. Pfizer существует с 1849 года, вошла в историю как один из первых массовых производителей пенициллина и до сих пор остается одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций. Moderna же на рынке всего десять лет.

[ + – ] Информация о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" засекречена Фото: onlinehaberci.com

Спасители-конкуренты: китайская вакцина дороже, но ее легко хранить

Впрочем, здесь нужно одно уточнение. Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи тоже претендует на лавры первого в мире производителя вакцины. Однако международные эксперты долгое время ставили под сомнение любые заявления в отношении российской векторной вакцины "Спутник V", потому что информация о ее клинических испытаниях была засекречена. В самой Российской Федерации вакцину массово применяют с декабря 2020 года.

[ + – ] Доставка вакцины

Самой перспективной с коммерческой точки зрения считается китайская вакцина Sinovac, даже несмотря на то, что она дороже американских. В ее основе инактивированный вирус — это классический и самый затратный метод производства вакцин. По себестоимости препарат дороже упомянутых белковых вакцин, зато в применении он гораздо дешевле и проще. Для хранения и транспортировки продуктов Pfizer и Moderna нужно специальное оборудование, для их сохранности необходимо поддерживать температуру не выше -70°C, в то время как вакцину Sinovac можно хранить при температуре +2… +8°C.

30 декабря 2020 года главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил о заключении контракта на поставку 1,9 млн доз именно китайской вакцины. Первая поставка — 700 тыс. доз — должна состояться не позднее чем через 30 дней после того, как Sinovac пройдет официальную регистрацию. Эпидемиолог, руководитель общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин подтверждает, что характеристики холодовой цепи вакцины [проще говоря, требования к условиям хранения с момента выпуска до введения в организм человека] принципиально важны при принятии решения о выборе препарата, пригодного для массового применения в нашей стране.

"В лечебных учреждениях нашей страны попросту нет холодильного оборудования, позволяющего поддерживать температуру -70°C, а +2… +8°C — это обычные условия для медицинских иммунобиологических препаратов", — объясняет Александрин.

[ + – ] Максим Степанов, министр здравоохранения Украины Фото: МОЗ

Напомним, что Украина заложила определенные требования к эффективности препарата. И как заявил на днях глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, если эффективность китайской вакцины от коронавируса окажется ниже 50%, Украине вернут деньги.

"В договоре с производителем этих вакцин у нас обозначено следующее: эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролированном клиническом испытании, в котором достигнута эффективность не менее 70%. Соответствующий анализ, в том числе результаты промежуточных клинических испытаний должны быть подтверждены публикациями от компании-производителя", — сообщил глава Минздрава.

Национальная программа: когда начнется массовая вакцинация в Украине?

В декабре министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что международная организация CОVAX, созданная для содействия вакцинации против COVID-19 по всему миру, одобрила заявку Украины на предоставление 8 млн доз. Министр рассчитывает на то, что первые поставки от COVAX мы получим в марте 2021 года, а полный объем нам предоставят до конца полугодия. "Если следовать существующей практике, то 8 млн доз хватит на 4 млн человек — сейчас делают две прививки с временным промежутком три недели, — говорит руководитель "Инфекционного контроля". — Возможно, скоро найдут способ обходиться без ревакцинации".

Как только компания Pfizer Inc. объявила о выпуске вакцины, показывающей 94% эффективности для пациентов старше 65 лет, ее засыпали предложениями о закупке

Какая именно вакцина придет в Украину в рамках инициативы CОVAX, неизвестно, активнее всего эта организация до сих пор сотрудничала с Pfizer. По словам Андрея Александрина, существует немалая вероятность того, что вакцина, закупленная непосредственно Минздравом, появится в нашей стране раньше.

Также в конце прошлого года харьковское фармацевтическое предприятие "Биолек" направило Министерству здравоохранения заявку на регистрацию в Украине российского "Спутника V", но одобрения не получило. Поэтому первые привитые украинцы получат, скорее всего, все-таки не белковую или векторную, а более привычную вакцину, созданную на основе инактивированного вируса.

Уже утвержден план, согласно которому в 2021 и 2022 годах прививки должны получить не менее 50% населения страны. Начнут с медиков, работающих с пациентами, инфицированными COVID-19, следующие на очереди военные. Дальше остальной медперсонал, социальные работники и возрастная группа с самым высоким уровнем смертности — те, кому больше 80 лет. За ними — работники сферы образования и правоохранительных органов и следующая по смертности возрастная группа риска — те, кому за 65 лет. На следующем этапе вакцину получат пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, персонал СИЗО и колоний, а также заключенные плюс третья возрастная группа риска — от 60 лет.

Дело добровольное, или Чем грозит отказ от вакцинации

Схемы приоритетности вакцинации во всех европейских странах похожи друг на друга, украинская вписывается в этот контекст. Все начинают со стариков, медиков и сотрудников структур, обеспечивающих безопасность страны и охрану правопорядка. Представителей этих категорий прививают за бюджетный счет. В Германии прививки от COVID-19 оплачивают из региональных бюджетов, в Великобритании и Израиле для этого созданы специальные фонды смешанного финансирования, во Франции — фонд при министерстве здравоохранения. В открытых источниках можно найти информацию о том, что наднациональные организации Европейского союза законтрактовали около 2 млрд доз вакцин разных производителей.

Формально прививки делаются добровольно, но отказ может быть чреват недопуском к работе или другими ограничениями. К примеру, содержание пожилого человека в европейском доме престарелых без прививки может оказаться под вопросом.

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По словам Андрея Александрина, идеальный охват населения массовой вакцинацией, при котором о коронавирусе можно будет не беспокоиться, — 95%. Впрочем, даже 60% принципиально изменили бы ситуацию. Неудивительно, что правительства многих стран ищут способы мотивировать население делать прививки. В США проводят масштабную агитационную кампанию. В Венгрии создали электронные COVID-паспорта, где отметка о наличии иммунитета автоматически становится освобождением от некоторых противоэпидемических ограничений. Вполне вероятно, что в скором будущем сертификат о вакцинации станет обязательным условием въезда в ЕС, как сейчас свежий отрицательный результат теста.

Возможно, это коснется не только Европы. Массовая вакцинация только начинается. Сейчас прививочные кампании активно проводят Израиль, США, Канада, Великобритания, Австралия, Мексика, Сингапур, Саудовская Аравия и Коста-Рика. Причем некоторые страны, к примеру США, обнародовали планы, в соответствии с которыми к концу года вакцинацию должны пройти минимум 70% населения.

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А если вакцина противопоказана?

Если прививка и вправду станет обязательным условием перемещения по миру и допуска в публичные места, в общественный транспорт или к работе с людьми, некоторые категории населения окажутся в крайне сложном положении. Среди них, например, аллергики, которых нельзя будет вакцинировать по медицинским показателям.

В 2020 году английский режиссер Адам Мэйсон снял фильм "Птица в клетке" (Songbird). По сюжету в городе свирепствует смертельный вирус и установлена противоэпидемическая государственная диктатура. Правом выйти на улицу обладают только те, у кого есть официально подтвержденный иммунитет. Похоже, мэйсоновский сценарий вот-вот может реализоваться в некоторых странах, только вместо электронных иммунологических паспортов будут сертификаты о вакцинации.