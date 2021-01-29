Вакцини, які ми вибираємо. Переваги та ризики вакцинації від коронавірусу

Жодна приватна клініка в Україні не знає, коли почнеться вакцинація від коронавірусу і скільки це коштуватиме.

Численні новинні повідомлення про те, що хтось захворів, опинився в важкому стані або навіть помер після вакцинації від COVID-19 зʼявилися майже відразу після того, як в кінці 2020 року Великобританія почала кампанію щеплень. Чим більше країн слідували її прикладу, чим більше людей отримували щеплення, тим частіше миготіли тривожні новини про вакцинах. Залишимо осторонь численні конспірологічні теорії, для яких масове застосування експериментальних, по суті, вакцин від маловивченого вірусу — за визначенням благодатний грунт. Зосередимося на тих побоюваннях, під якими дійсно є підстави.

Сенсації і ефекти від щеплення від коронавірусу

Повідомлення про пацієнтів, які померли після щеплення, закономірно викликають суспільний резонанс. Це одна з тем, які гарантовано збирають безліч переглядів на сайтах і репостів у соцмережах. Найчастіше такі повідомлення публікують без вказівки віку померлих пацієнтів. В Ізраїлі, Німеччині, Великобританії та багатьох інших країнах, де вакцинація йде повним ходом, в перших рядах виявилися ті, кому за 80 років (в деяких країнах — кому за 70). У цих вікових групах рівень смертності і до пандемії був досить високий. До того ж у Західній Європі спочатку прищеплювали людей, які проживають в будинках для людей похилого віку, а туди, як правило, потрапляють ті, хто потребує додаткового догляду, який не можуть або не хочуть забезпечувати родичі.

Фокус звернувся до приватних клінік, запитуючи, коли у них можна буде зробити щеплення від коронавірусу і скільки за це доведеться заплатити. Відповідей на ці питання ніхто не дав

Ще одна категорія новин, які завжди привертають увагу, — повідомлення про пацієнтів, інфікованих вже після щеплення. Їх сприймають як доказ неефективності вакцинації. Однак для подібних висновків потрібно принаймні уточнити, скільки доз вакцини отримали хворі — одну або дві. Вакцини, які існують, відрізняються одна від одної принципом дії, але всі вони двокомпонентні, тобто про стійкий імунітет можна говорити тільки після другого введення препарату. За ізраїльськими протоколам між першим і другим щепленням встановлений інтервал 21 день. У Великобританії спочатку припускали робити інтервал два тижні, але потім продовжили його до трьох місяців, щоб збільшити охоплення першої хвилі вакцинації.

Вважається, що навіть одне щеплення істотно знижує ймовірність важкої форми перебігу хвороби, тому саме для Сполученого Королівства, де в кінці минулого року відсоток пацієнтів, що переносять коронавірус у важкій формі, загрожуючи швидко ріс, таке рішення було виправдано. Проте про ефективність двокомпонентної вакцини все-таки не можна судити за статистикою захворюваності після одного щеплення.

Оновлення вірусу Covid-19

У загальному потоці інформації про вакцини проти COVID-19 дійсно є новини, що вселяють тривогу. Наприклад, повідомлення від виробників двох найбільш поширених в світі білкових вакцин: партнерському продукті Pfizer Inc. і BioNTech і продукті біотехнологічної компанії Moderna.

Виробники визнають, що вірус мутує швидше, ніж вони припускали.

У світі вже існують мутації, проти яких їх вакцини недостатньо ефективні. Випадки інфікування новими штамами зафіксовані в Великобританії, ще кількох європейських країнах, Південній Африці та Австралії. Медичний директор Moderna навіть оголосив про те, що фахівці компанії розробляють додаткову вакцину проти нового штаму, хоч і назвав це "заходом перестраховки".

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Ін'єкції надії. Чим відрізняються вакцини від COVID-19 і чи можна без них обійтися

Крім того, в січні 2021 року кілька громадських організацій в США і Великобританії почали поширювати пояснювальні матеріали, в яких йдеться про те, що продукти Pfizer Inc. і Moderna взагалі не є вакцинами. Обидва препарати діють на клітинному рівні, кодуючи білок, характерний для патогенів. В організмі створюється подоба заражених клітин, яка повинна викликати імунну відповідь. Типові побічні ефекти цих препаратів збігаються з найпоширенішими симптомами легкої форми коронавірусу: підвищена температура (як правило, до 37,8°С), головні і мʼязові болі, відчуття ломоти в тілі і аномально сильна втома. Також можливо запалення гланд. Все це триває до двох тижнів.

Продукт китайської компанії Sinovac, законтрактований для вакцинації в Україні, за інформацією виробника, дає приблизно такі ж побічні ефекти, хоча діє за іншим принципом. Він є вакциною в звичному розумінні цього слова, тому що створений на основі ослабленого вірусу.

Вилка ефективності вакцини від коронавірусу

У презентаційних матеріалах Sinovac вказано середній показник ефективності препарату, що перевищує 90%. Втім, за результатами клінічних випробувань, що проводилися на базі інституту Бутантан в Сан-Паулу (Бразилія), дієвість цього засобу залежить від форми перебігу хвороби. Для важких форм ефективність 100%. Для легких спочатку був заявлений показник 78%, але в середині січня 2021-го його переглянули і знизили до 50,4%.

Виробники вакцин визнають, що вірус мутує швидше, ніж вони припускали

Нові дані зʼявилися після того, як до дослідження підключили пацієнтів з мінімальною симптоматикою (тобто найлегшим перебігом хвороби). Результати клінічних досліджень того ж препарату, що проводилися в Індонезії, показали 65% ефективності, в Туреччині — 91,25%. За словами міністра охорони здоровʼя України Максима Степанова, умови контракту про постачання вакцини Sinovac в нашу країну спочатку припускали, що доведена ефективність повинна бути не нижче 70%, і якщо цього показника не досягнуть, українська сторона купувати вакцину не буде. Інші країни висувають менш жорсткі вимоги. США досить 60%, для країн ЄС прийнятний будь-який показник вище 50%.

За словами Роджера Готфіда з британського Королівського коледжу лікарів загальної практики (RCGP), для вакцин, створених на основі інактивованого вірусу, показник ефективності завжди визначатиметься не одним конкретним числом, а вилкою з досить великим розривом. Наприклад, для векторної вакцини британського виробника Oxford Uni — AstraZeneka вилка — 62%-90%.

Яку саме вакцину використовуватимуть в нашій країні, до кінця незрозуміло. За словами керівника громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" Андрія Александріна, застосування білкових вакцин у вітчизняних лікувальних установах проблематично, тому що їх потрібно зберігати при температурі -70°С, а в більшості лікарень відповідного холодильного обладнання немає.

У березні в Україну мають надійти 8 млн доз вакцин, наданих в рамках ініціативи CОVAX. Велика ймовірність, що це буде білкова вакцина Pfizer Inc. Результати проведеного Фокусом телефонного опитування приватних українських клінік, що займаються вакцинацією від інших хвороб, показують, що вони готові працювати з будь-якою вакциною, до якої отримають доступ. Як експеримент ми звернулися в десяток приватних клінік в містах-мільйонниках під виглядом потенційних клієнтів, питаючи, коли у них можна буде зробити щеплення від коронавірусу і скільки за це доведеться заплатити. Відповідей, навіть приблизних, на ці питання ніхто не дав, лише в клініці "Оксфорд Медікал" запропонували залишити контакти, пообіцявши дати знати, як тільки зʼявиться можливість вакцинації.