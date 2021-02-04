Давос в онлайні. Про що говорили Сі Цзіньпін, Путін і Грета Тунберг на Всесвітньому економічному форумі

Давоський економічний форум залишається ключовим дискусійним майданчиком світових лідерів. Головне питання обговорення — яким буде світ після пандемії Covid-19.

Цього року форум організували в онлайн-форматі (25-29 січня), хоча вже у травні планують провести реальне з'ясування стосунків в Сінгапурі.

"Сама пандемія не змінить світ, але вона прискорила системні зміни, які були очевидні у момент її зародження. Для керівників усіх верств суспільства важлива співпраця для більш інклюзивного, згуртованого і сталого майбутнього у 2021 році", — йдеться на сайті форуму.

Третя світова

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час онлайн-звернення акцентував на тому, що важливо для Китаю, — глобальній торгівлі. Він зазначив, що пандемія далека від завершення, але після цієї катастрофи люди стануть сильнішими. Китайський лідер закликав країни до співпраці, зокрема до відкриття доступу китайських товарів на ринки ЄС і США.

"Перше — це макроекономічне співробітництво. Друге — відкинути ідеологічні суперечності і працювати разом. Третє — закрити розрив між багатими і бідними країнами. Всі повинні стати рівними. Четверте — потрібно об'єднатися в боротьбі з глобальними викликами", — вважає Сі Цзіньпін. За його словами, Китай "хоче відкриватися", що означає потенційну можливість скасування в країні деяких жорстких бар'єрів для імпортних товарів.

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На відміну від лідера Китаю, якого гостро непокоять питання торгівлі та співпраці, російський президент Володимир Путін в своїй доповіді чергував меседжі щодо поглиблення міжнародного співробітництва з картинами Апокаліпсису.

Наприклад, повідомив, що світ ризикує зіткнутися з конфліктом "всі проти всіх", якщо не будуть вирішені проблеми глобального розвитку. Натякнув на можливі ескалації військових конфліктів по всьому світу і навіть на третю світову, хоча і сподівається, що кінця цивілізації не буде. Західні ЗМІ масово зазначили у його промові критику американських цифрових гігантів, які конкурують з державою. Очікувано Путін озвучив загрозу застосування військової сили щодо тих, хто тисне на країни, які не погоджуються зі своєю роллю слухняних керованих сателітів (таким тиском він назвав в тому числі "нелегітимні санкції").

Бідні та багаті

Канцлер Німеччини Ангела Меркель говорила переважно про пандемію коронавірусу і варіанти виходу з кризи: "Швидкість наших дій залишає бажати кращого". Виходом з пандемії вона називає вакцинацію, повідомивши про важливість ініціативи Covax, завдяки якій найбідніші країни отримають вакцину (Україна в рамках Covax також повинна отримати 117 тис. Доз вакцини Pfizer-BioNTech і 2,2-3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford).

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Крім коронакризи Меркель також торкнулася теми Світової організації торгівлі, повідомивши, що Німеччина працюватиме над зміцненням СОТ. Ще однією темою виступу канцлера стали кліматичні проблеми.

"Попереду у нас дуже важкі місяці, коли ми повинні показати зелену угоду, тобто спосіб, за допомогою якого можна зменшити на 55% викиди парникових газів". Йдеться про відмову Німеччини від вугілля та інших способів вплинути на викиди.

А ось президент Франції Еммануель Макрон більше говорив про економіку. Він наполягає на перегляді капіталістичної економічної системи, щоб нівелювати різницю між бідними і багатими.

"Якщо подивитися, як розвивався капіталізм ринків протягом останніх десятиліть, то він досяг успіху — ми побороли бідність мільйонів. Але у світі поглибилася нерівність. Це лише перший феномен капіталізму. Крім того, ми маємо кризу демократії та зміну клімату. Капіталістична модель і модель, що базується на ринках, вже не працює ", — зазначив Макрон.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що світ повинен готуватися до тривалої гонки між постійно допрацьовуваними вакцинами проти коронавірусу та вірусом. А президент ПАР Сиріл Рамафоса сказав, що багаті країни проявили "вакцинний націоналізм": "Світ залишиться небезпечним, якщо одні країни вакцинують своїх людей, а інші ні". Він закликав багаті країни, які закупили вакцину у надлишку, поділитися нею з іншими.

Грета Тунберг не дрімає — але рецептів від проблем у неї немає

"Я тут, щоб нагадати вам про обіцянки, які ви дали своїм дітям і онукам, і сказати вам, що ми не готові йти на компроміси!" — це слова активістки зі Швеції Грети Тунберг, яка записала онлайн-виступ для Давоса. Вона впевнена, що світ наздогнали кліматична та екологічна кризи, а країни не можуть запропонувати реальних рішень цих проблем.

"Сьогодні ми чуємо, як лідери і країни в усьому світі говорять про надзвичайну ситуацію з кліматом. Але замість того щоб негайно вжити заходів, які ви б зробили у будь-якій надзвичайній ситуації, вони встановили розмиті, недостатні, гіпотетичні мети в майбутньому — наприклад," нуль-нуль 2050». Ці цілі базуються на лазівках і неповних числах, вони рівні капітуляції. Це все одно що прокинутися посеред ночі, побачити свій будинок у вогні, а потім вирішити почекати 10, 20 або 30 років, перш ніж зателефонувати в пожежну охорону", — зазначила Тунберг.

Як і раніше, активістка не дала чітких рекомендацій світовим лідерам, що робити, але заявила, що чекає від них реальних кроків: "Я тут не для того щоб сказати вам, що робити. Зрештою, захист майбутніх умов життя і збереження життя на землі, як ми знаємо, є добровільним. Вибір за вами".

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