Давос-2022 с Зеленским и без россиян: что обсудят мировые лидеры на форуме (фото)

Главными темами форума являются вторжение России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и изменение климата. Фокус в одном материале рассказывает, почему Давос-2022 пройдет без россиян и какую выставку бизнесмен Виктор Пинчук покажет мировым лидерам.

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С 22 по 26 мая в швейцарском Давосе пройдет ежегодная встреча Всемирного экономического форума. В текущем году из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину западные страны решили дистанцироваться от страны-агрессора, поэтому российских представителей не будет на официальных мероприятиях. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как будет проходить Давос-2022 и какие темы ВЭФ планирует обсуждать.

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Давос-2022 — когда пройдет встреча ВЭФ

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в 2022 году пройдет с швейцарском Давосе с 22 по 26 мая. После двухлетнего перерыва, который был связан с пандемией COVID-19, мероприятия состоятся в очном режиме. Швейцарское издание NZZ am Sonntag отмечает, что ВЭФ не только не пригласил к участию россиян, в отношении которых введены санкции, но и "впервые со времен бывшего президента СССР Михаила Горбачева, вероятно, на Форуме вообще не будет российского участия".

Давос-2022, по данным журналистов, должны посетить свыше 2500 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров. Встреча ВЭФ будет проходить под девизом "Переломный момент истории: Государственная политика и бизнес-стратегии".

"После всех состоявшихся за последние два года виртуальных встреч лидеры в политике, бизнесе и гражданском обществе должны снова собраться лично. Нам нужно создать атмосферу доверия, действительно нужной для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся", — заявил основатель и президент ВЭФ Клаус Шваб, анонсируя встречу в Давосе.

Давос-2022 — кто представит Украину на экономическом форуме

В день открытия конференции президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью по видеосвязи. В составе украинской делегации, которые лично посетят Давос-2022, ожидаются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, мэр Киева Виталий Кличко, а также бизнесмен Виктор Пинчук. Также среди заявленных гостей есть экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер,

По словам Владимира Зеленского, встреча ВЭФ в 2022 году будет особо важной для Украины.

"Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира. И участие в работе Давосского форума является одной из лучших возможностей именно для этого", — заявлял Зеленский, анонсируя свое выступление в Давосе.

[ + – ] Владимир Зеленский выступит на встрече ВЭФ в Давосе

Давос-2022 — какие вопросы обсудят гости встречи ВЭФ

Главной темой для обсуждения является полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Как говорится на официальном сайте ВЭФ, участники Давоса-2022 также будут решать "неотложные гуманитарные проблемы и проблемы безопасности, одновременно продвигая давние экономические, экологические и общественные приоритеты".

Кроме этого, на встрече ВЭФ обсудят продолжающуюся пандемию COVID-19, геоэкономические потрясения, изменение климата на Земле и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

Давос-2022 — Виктор Пинчук и "Русский дом"

Украинский бизнесмен и ежегодный участник встречи ВЭФ Виктор Пинчук арендовал площадку "Русский дом", на которой будет организована тематичесная выставка, посвященная военным преступлениям ВС РФ в Украине. Цель мероприятия — изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить некоторым жертвам войны возможность поделиться своей историей. Выставка, по данным фонда Виктора Пинчука, будет работать с 22 по 26 мая, а ее официальное открытие запланировано на 23 мая.

[ + – ] Виктор Пинчук устроит антивоенную выставку в Давосе в "Русском доме" [ + – ] Виктор Пинчук устроит антивоенную выставку в Давосе в "Русском доме" Фото: Скриншот

Напомним, в декабре 2021 года появилась информация о том, что мероприятие Давос-2022 из-за пандемии коронавируса и распространения штамма "Омикрон" перенесли на полгода. Организаторы предупреждали, что вместо традиционной встречи ВЭФ в феврале текущего года состоятся несколько онлайн-сессий, в ходе которых эксперты и бизнесмены обсудят планы по восстановлению мировой экономики на фоне COVID-19.

Также сообщалось, что после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину форум ВЭФ ввел санкции против Москвы.