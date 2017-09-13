Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украденный Россией Черноморнефтегаз работает на истощение, – Нафтогаз

Украденный Россией Черноморнефтегаз работает на истощение, – Нафтогаз

Украденный Россией Черноморнефтегаз работает на истощение, – Нафтогаз
Фото: УНИАН

Необходима интенсификация захваченных оккупантами скважин, а это требует больших финансовых вложений

13.09.17 389
000

Захваченная Россией в Крыму нефтегазовая украинская компания Черноморнефтегаз, которая добывает углеводороды на шельфе Черного и Азовского морей, на сегодня истощает ресурсы газа на разрабатываемых месторождениях и постепенно сокращает добычу "голубого" топлива. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", ссылаясь на слова председателя правления перерегистрированной в Украине компании Черноморнефтегаз Светланы Нежновой.

"Сейчас крымский Черноморнефтегаз работает на истощение, на уничтожение. Добыча на месторождениях падает… РФ построила газопровод в Крым со стороны России, чтобы качать газ оттуда. Шельф развивать дорого. Запасы месторождений Штормовое и Архангельское (находятся в Черном море, – ред.) истощаются. Необходима интенсификация этих скважин, а это требует больших вложений", - сказала она.

Также Нежнова добавила, что сотрудники украинского Черноморнефтегаза периодически выплывают в море вместе с пограничниками и фиксируют факты перемещения захваченных Россией двух буровых платформ, а также факты добычи газа с помощью этого оборудования.

"Оккупанты очень нервничают, когда мы подходим к нашим буровым платформам. Они на этих буровых и на наших кораблях нарисовали флаг Российской Федерации. Было бряцание мускулами, железом. Было испытание, у кого первого сдадут нервы – у нас или у них", – отметила глава компании.

Ранее сообщалось, что в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания Черноморнефтегаз потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря. После аннексии активами компании незаконно пользуется Российская Федерация.

По итогам 2016 года Черноморнефтегаз сократил чистый убыток по сравнению с 2015 годом на 63,1% – до 61,7 млн грн. В первом полугодии 2017 году компания увеличила чистый убыток в 2,3 раза – до 33 млн грн.

Напомним, Черноморнефтегаз входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. На балансе компании находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб.м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
"Бедная Настя" пополнила "Чистилище" МиротворцаАнкара назвала приговор Чийгозу "несправедливым"Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Чийгоза и Умерова

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11222
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11336
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4813
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3736
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3098
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8747
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1229
  1. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3853 / 4270
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 2629 / 3669
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1863 / 65285
  4. Загадочные "минирования" в России продолжаются 1824 / 2109
  5. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1807 / 2078
  6. Россия начала учения вблизи границы с Украиной 1774 / 1958
  7. В Украине появится единый реестр банковских должников 1627 / 1792
  1. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 20 / 3669
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 14 / 2078
  3. ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное 8 / 327
  4. В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию 8 / 631
  5. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 7 / 4270
  6. В Украине появится единый реестр банковских должников 5 / 1792
  7. Экспорт леса-кругляка может помешать траншу макрофинансовой помощи Украине 5 / 663
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.