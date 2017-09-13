Украденный Россией Черноморнефтегаз работает на истощение, – Нафтогаз

Захваченная Россией в Крыму нефтегазовая украинская компания Черноморнефтегаз, которая добывает углеводороды на шельфе Черного и Азовского морей, на сегодня истощает ресурсы газа на разрабатываемых месторождениях и постепенно сокращает добычу "голубого" топлива. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", ссылаясь на слова председателя правления перерегистрированной в Украине компании Черноморнефтегаз Светланы Нежновой.

"Сейчас крымский Черноморнефтегаз работает на истощение, на уничтожение. Добыча на месторождениях падает… РФ построила газопровод в Крым со стороны России, чтобы качать газ оттуда. Шельф развивать дорого. Запасы месторождений Штормовое и Архангельское (находятся в Черном море, – ред.) истощаются. Необходима интенсификация этих скважин, а это требует больших вложений", - сказала она.

Также Нежнова добавила, что сотрудники украинского Черноморнефтегаза периодически выплывают в море вместе с пограничниками и фиксируют факты перемещения захваченных Россией двух буровых платформ, а также факты добычи газа с помощью этого оборудования.

"Оккупанты очень нервничают, когда мы подходим к нашим буровым платформам. Они на этих буровых и на наших кораблях нарисовали флаг Российской Федерации. Было бряцание мускулами, железом. Было испытание, у кого первого сдадут нервы – у нас или у них", – отметила глава компании.

Ранее сообщалось, что в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания Черноморнефтегаз потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря. После аннексии активами компании незаконно пользуется Российская Федерация.

По итогам 2016 года Черноморнефтегаз сократил чистый убыток по сравнению с 2015 годом на 63,1% – до 61,7 млн грн. В первом полугодии 2017 году компания увеличила чистый убыток в 2,3 раза – до 33 млн грн.

Напомним, Черноморнефтегаз входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. На балансе компании находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб.м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.