РФ продолжит добычу газа в Черном море, несмотря на атаку на буровые платформы, — постпред Крыма

Российский политик Георгий Мурадов сделал ряд заявлений относительно Крыма. Так, по его словам, Россия "не позволит посягать на жизни жителей полуострова".

Крым продолжит разрабатывать газовые месторождения в Черном море после удара, нанесенного ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом заявил постоянный представитель оккупированной республики при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет российское агентство "РИА Новости".

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"Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать", — прокомментировал российский политик.

По его словам, буровые вышки в Черном море якобы являются "республиканской собственностью", а также источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики.

Российский политик сделал ряд и других заявлений относительно Крыма. Так, по его словам, Россия "не позволит посягать на жизни жителей полуострова".

Среди прочего, Мурадов подчеркнул, что в настоящее время оккупационные власти намерены восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение Крыма с портами недавно захваченных Бердянска и Мариуполя.

20 июня ВСУ нанесли ракетный удар по так называемым "вышкам Бойко". Россияне захватили буровые платформы, принадлежащие "Черноморнефтегазу", еще в 2014 году. После этого Киев требовал у Москвы вернуть установки, но этого так и не произошло.

После обстрела газовых вышек Россия пригрозили ударить по украинским "центрам принятия решений". Депутат российского парламента от Крыма Михаил Шеремет заявил, что РФ нанесет соответствующие удары в "ближайшее время".