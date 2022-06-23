РФ продолжит добычу газа в Черном море, несмотря на атаку на буровые платформы, — постпред Крыма
Российский политик Георгий Мурадов сделал ряд заявлений относительно Крыма. Так, по его словам, Россия "не позволит посягать на жизни жителей полуострова".
Крым продолжит разрабатывать газовые месторождения в Черном море после удара, нанесенного ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом заявил постоянный представитель оккупированной республики при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет российское агентство "РИА Новости".
"Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать", — прокомментировал российский политик.
По его словам, буровые вышки в Черном море якобы являются "республиканской собственностью", а также источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики.
Российский политик сделал ряд и других заявлений относительно Крыма. Так, по его словам, Россия "не позволит посягать на жизни жителей полуострова".
Среди прочего, Мурадов подчеркнул, что в настоящее время оккупационные власти намерены восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение Крыма с портами недавно захваченных Бердянска и Мариуполя.
20 июня ВСУ нанесли ракетный удар по так называемым "вышкам Бойко". Россияне захватили буровые платформы, принадлежащие "Черноморнефтегазу", еще в 2014 году. После этого Киев требовал у Москвы вернуть установки, но этого так и не произошло.
После обстрела газовых вышек Россия пригрозили ударить по украинским "центрам принятия решений". Депутат российского парламента от Крыма Михаил Шеремет заявил, что РФ нанесет соответствующие удары в "ближайшее время".