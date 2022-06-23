РФ продовжить видобуток газу в Чорному морі, попри атаку на бурові платформи, — постпред Криму

Російський політик Георгій Мурадов зробив низку заяв щодо Криму. Так, за його словами, Росія "не дозволить зазіхати на життя мешканців півострова".

Крим продовжить розробляти газові родовища в Чорному морі після удару, завданого ЗСУ по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Про це заявив постійний представник окупованої республіки при президенті РФ Георгій Мурадов, пише російське агентство "РІА Новини".

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"Кримчани працювали на родовищах у Чорному морі й працюватимуть", — прокоментував російський політик.

За його словами, бурові вежі в Чорному морі нібито є "республіканською власністю", а також джерелом отримання енергоресурсів, необхідних і затребуваних для регіону та російської економіки.

Російський політик зробив низку й інших заяв щодо Криму. Так, за його словами, Росія "не дозволить зазіхати на життя мешканців півострова".

Серед іншого, Мурадов підкреслив, що наразі окупаційна влада має намір відновити морське пасажирське та вантажне сполучення Криму з портами нещодавно захоплених Бердянська та Маріуполя.

20 червня ЗСУ завдали ракетного удару по так званих "вежах Бойка". Росіяни захопили бурові платформи, що належать "Чорноморнафтогазу" ще в 2014 році. Після цього Київ вимагав у Москви повернути установки, але цього так і не сталося.

Після обстрілу газових вишок Росія пригрозила вдарити по українських "центрах ухвалення рішень". Депутат російського парламенту від Криму Михайло Шеремет заявив, що РФ завдасть відповідних ударів у "найближчий час".