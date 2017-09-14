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Формула расчета тарифа на централизованное водоснабжение изменена

Формула расчета тарифа на централизованное водоснабжение изменена
Фото: Kriza.com.ua

Тариф на централизованный водоотвод будут считать по-старому

14.09.17 48
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Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод по принципу стимулирующего регулирования.

Данное решение принято на заседании комиссии 14 сентября, сообщают Українські Новини.

Теперь, субъект, намеревающийся ввести (или уже введет) хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу (лицензиат) должен иметь долгосрочную инвестиционную программу сроком не менее 3 года (для первого регуляторного периода) и не менее 5 лет, если это второй и более регуляторный период.

Также по новой формуле будет рассчитываться доход на регуляторною базу активов на каждый год регуляторного периода, где в отличии от старой формулы учитывается только регуляторная норма дохода, устанавливаемая НКРЭКУ на весь регуляторный период до его начала.

Ранее в формуле была норма доходов на регуляторную базу активов, введенных до перехода на стимулирующее регулирование и после перехода.

Значения регуляторной нормы дохода было принято другим постановлением НКРЭКУ и составляет 12,5% (после налогообложения).

Полученый доход будет направляться лицензиатом на финансирование долгосрочной инвестиционной программы, погашения задолженностей и оплату налога на прибыль.

Кроме того, из формулы расчета тарифа на централизованное водоснабжение был убран целевой коэффициент технологических потерь и неучтенный расход воды в пределах года.

Формула расчета тарифа на централизованный водоотвод осталась без изменений.

Напомним, цену газа для населения в этом отопительном сезоне повышать не будут.

 
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