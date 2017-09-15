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Главная » Страна » Украина не вернется к внеблоковому статусу, – Порошенко

Украина не вернется к внеблоковому статусу, – Порошенко

Украина не вернется к внеблоковому статусу, – Порошенко
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Это ослабило бы нашу страну

15.09.17 85
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У Украины нет повода возвращаться к внеблоковому статусу, постольку такое решение только поможет России. Об этом заявил президент Петр Порошенко на выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, передает Европейская правда.

Также, по его мнению, Украине нет смысла рассматривать возможность провозглашения нейтрального статуса.

"Ни нейтральность, ни внеблоковый статус не помогают Украине. Это было хитростью, преследующей единственную цель – ослабить жертву", – пояснил президент.

"Будапештский меморандум тоже не работает... Десяток будапештских меморандумов дают меньше гарантий, чем один ядерный заряд", – добавил Порошенко.

Напомним, 23 августа президент Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в перспективе получит членство в НАТО и в Европейском Союзе.

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