Пожар в детском лагере Одессы: сигнализация была намеренно выведена из строя

В лагере была установлена новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, но ее довели до нерабочего состояния

Новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, которая была куплена и установлена в муниципальном детском лагере "Виктория" в прошлом году, на момент вчерашнего пожара была отключена.

Об этом в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской ОГА сообщили руководители регионального ГУ ГСЧС, передает "Думская".

Пожарные проверяли лагерь 23 июня 2017 года, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию.

Договор с компанией "Укртехбезпека", которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание об устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

Ближайший пожарный водоем на момент пожара был заполнен только на одну треть.

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"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал заместитель начальника главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.

Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.

"Система таким образом сообщала о своей неисправности", — ответил на это спасатель.

Напомним, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур в области из-за гибели двух детей при пожаре в детском оздоровительном комплексе "Виктория".