Под городским советом Одессы собрались возмущенные горожане, в том числе и родители с детьми, находившимися в том злополучном лагере, где этой ночью произошел пожар, забравший жизни двух детей.
Люди требуют появления мэра, которого в здании мэрии нет.
Об этом сообщает очевидец происходящего Сергей Стерненко в Facebook.
По его сообщению, какой-то городской чиновник взял слово и начал "говорить, какой у нас прекрасный мэр Труханов".
"Отобрали мегафон и почти набросились на него. Послали искать мэра, но тот стоит на месте", - пишет активист.
Он сообщает, что ежеминутно возле здания мэрии людей становится все больше.
Люди пытаются зайти в горсовет. Произошли столкновения под мэрией.
Напомним, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур в области из-за гибели двух детей при пожаре в детском оздоровительном комплексе "Виктория".