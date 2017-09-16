Горожане возмущены в связи с трагедией в детском лагере, где погибли дети во время пожара

Под городским советом Одессы собрались возмущенные горожане, в том числе и родители с детьми, находившимися в том злополучном лагере, где этой ночью произошел пожар, забравший жизни двух детей.

Люди требуют появления мэра, которого в здании мэрии нет.

Об этом сообщает очевидец происходящего Сергей Стерненко в Facebook.

По его сообщению, какой-то городской чиновник взял слово и начал "говорить, какой у нас прекрасный мэр Труханов".

"Отобрали мегафон и почти набросились на него. Послали искать мэра, но тот стоит на месте", - пишет активист.

Он сообщает, что ежеминутно возле здания мэрии людей становится все больше.

Люди пытаются зайти в горсовет. Произошли столкновения под мэрией.

Напомним, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур в области из-за гибели двух детей при пожаре в детском оздоровительном комплексе "Виктория".