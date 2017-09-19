Пути отходов. Как жители Львова спасают свой город от мусора

Корреспондент Фокуса отправился во Львов и выяснил, как жители ещё недавно утопающего в отходах города без помощи власти побеждают мусор

Вот уже полтора года слова "Львов" и "мусор" неразлучны в газетных заголовках, а при вводе одного из них в интернет-поисковиках автоматически "пристраивается" второе. За это время многие львовяне поняли: самое ужасное уже случилось. Теперь пришло время осознания, что впереди — или спасение, или катастрофа. И они начали кое-что придумывать.

Меньше отходов — меньше мусора

Об уменьшении потребления продукции из бумаги, пластика и других заменимых материалов первыми задумались те, у кого отходов больше всего, — львовские рестораторы. Заведения, расположенные, как правило, в Старом городе на тесных труднодоступных для машин улочках, с проблемой вывоза мусора сталкивались и раньше. Но в этом году ситуация дошла до предела. "Как можно что-то от кого-то требовать, если ты сам не можешь навести порядок у себя в доме?" — задаётся вопросом Алексей Петелько, креативный директор крупнейшей львовской ресторанной сети "Кумпель Груп". Идея Алексея и его коллег — покупать для своих заведений продукты, которые после потребления оставляют меньше всего отходов.

Раннее утро, площадь Рынок. Уличная кофейня под зонтиками. Официантам и барменам лет по 20. У всех приподнятое настроение.

— Работа в самом сердце Старого города, на вековой брусчатке — чем не стимул быть весёлыми? — говорит Марьяна Волянская, менеджер кофейни "Львовяне на Рынке".

Атмосфера здесь как бы нашёптывает: остановись и выпей кофе. Сажусь за столик и только сейчас замечаю значки на барной стойке и наклейки на салфетницах — в заведении проводят экоэксперимент и просят всех придерживаться соответствующих правил.

— Мы ввели бумажные трубочки. До этого использовали пластиковые, они были очень популярными, — увлечённо рассказывает Волянская. — Но и бумажные пошли на ура, даже вызвали ажиотаж.

Девушка говорит скороговоркой — сразу видно, что дело своё знает до мелочей. Рядом с кафе то и дело проходят группы экскурсантов. Питающие интерес ко всему необычному туристы фотографируются. Несколько человек отделяются от толпы и подходят, чтобы сделать заказ.

Своими руками. Альтист и вокалист фолк-рок-группы Joryi Kłoc Иван Жогло свободное от музыки время проводит в столярной мастерской. Основной материал — выброшенная на свалку древесина

— А ещё вместо стиков мы теперь используем только рафинированный сахар, — продолжает Марьяна. — Каждый стик в масштабах целой планеты — это колоссальное количество отходов. Так что теперь у нас практически нет ни пластика, ни целлофана, меньше стало бумаги.

За исключением одного вида товара, все напитки, продаваемые ранее в пластике, заменили аналогичными в стеклянной таре. Идея уменьшения отходов ширится. От кафе к кафе, от улицы к улице.

— Сейчас мы на пути создания большой стратегии — как ещё можно уменьшить количество мусора, — делится планами Оксана Емец, пиар-менеджер ресторанного холдинга эмоций "Фест".

Разные эксперименты на экологическую тему во Львове проходят всё чаще. Сложнее всего достучаться до самих людей. Получаться это стало после одного социального эксперимента.

— Суть такова: через Facebook либо по электронной почте каждый день человек получает какое-то задание, — говорит Емец. — Например, подсчитать, сколько пластика он использовал. Или отремонтировать какую-то старую вещь. Горожанин начинает по-другому смотреть на мусор, иначе относиться к тому, что использует.

Концепция сокращения отходов во Львове рождается именно сейчас. И её пишут не чиновники в просторных кабинетах, а обычные люди, уставшие от мусорных куч возле своих домов. Вместо бюрократической государственной машины, погрязшей в политических разборках и вечных поисках виновных, уменьшением количества мусора занялись сами горожане.

Сортируй и зарабатывай

Казалось бы, нам мало что известно о сортировке, но ничего сложного здесь нет. Те, кто занимается мусором, в один голос твердят: каких-либо специальных знаний для того, чтобы начать сортировать отходы, не требуется. Нужна лишь тара, немного свободного места, но главное — желание. Последнее у большинства львовян появилось лишь после мусорного коллапса.

— Всё начинается с людей. Жильцы домов должны понимать, что нужно сортировать мусор, что одна пластиковая бутылка перегнивает в земле 300 лет, и если мы не найдём пути решения проблемы, за нас это никто не сделает, — убеждает Тарас Колодий, директор одного из львовских ОСМД.

Заработать на отходах. Главным аргументом в пользу сортировки мусора для жильцов львовского ОСМД, который возглавляет Тарас Колодий, стало то, что отходы можно выгодно продавать

Устав от каждодневного вида огромной помойки, выросшей возле родной многоэтажки на улице Тычины, он занялся сортировкой. Вскоре помойка исчезла, а жильцы предложили Тарасу возглавить ОСМД. Так 24-летний Тарас Колодий стал едва ли не самым молодым директором ОСМД в стране. Стоим с ним на заднем дворе дома, он энергично открывает баки, проверяет, всё ли правильно рассортировали.

— Мы заключили несколько договоров с фирмами, которые время от времени приезжают и проверяют наполненность бака конкретными отходами, — говорит домоуправ, захлопывая последний бак, для пластика. — Например, пластик должны сегодня забрать. Его сразу взвешивают, и нам за это перечисляют деньги на счёт. Так же с бумагой, с картоном, со стеклом.

Практику заработка на собственных отходах их ОСМД ввело первым во Львове. Сегодня даже столичные коллеги удивляются: как удалось сломать стереотип и заставить людей перейти на сортировку?

— Нужно с ними говорить, объединять, — делится секретом Колодий. — Я рассказал, какие выгоды это нам даёт, и жильцы стали сортировать мусор. Не только сортировать, а следить, что другие жильцы выбрасывают в баки для пластика, стекла, бумаги или других бытовых отходов.

После перехода на сортировку начались и метаморфозы в отношении людей к своему дому, к городу. Колодий уверен, что это только начало.

— Люди стали более ответственными, они действительно стали совладельцами жилья. Понимают, что их имущество — не только квартира, но и территория до входа в квартиру.

При походах в супермаркет львовяне начали автоматически задумываться, стоит ли покупать молоко в поли­этиленовой упаковке, или лучше в картонной. К тому же все видят результат: за вырученные деньги от вторсырья ОСМД установило новое освещение на лестничной клетке. И не только.

— Заключили также договор с фирмой, которая ухаживает за нашими газонами. Есть график, каждый месяц их стригут, — говорит Колодий и приглашает в свой небольшой кабинет в подвальном помещении. — Ещё подготовили дом к отопительному сезону: сделали ремонт в тепловом пункте, заменив часть труб.

Забота о будущем. Львовские рестораны отказываются от пластиковых трубочек в пользу бумажных

К этому движению постепенно подключаются соседние дома. Из других ОСМД стали звонить и интересоваться контактами фирм, вывозящих мусор. Пошла цепная реакция. Так это сработало и в ресторанной сфере.

— Мы сами сортируем отдельно бумагу, отдельно пластик, отдельно стекло, — говорит Марьяна Волянская, менеджер кофейни "Львовяне на Рынке".

В их заведении даже штатного сортировщика наняли. Собственно, всю основную работу делают до него, мужчине же нужно приходить каждое утро и отвозить уже отсортированный мусор в пункт приёма.

— На Сербской улице есть склад. Каждые три дня, а иногда и чаще приезжает машина. Мы заранее вечером сортируем. Пакет подписываем. Они видят, что это пластик, стекло или бумага, и забирают, — говорит девушка.

Впрочем, пластик, бумага и стекло — лишь вершина айсберга. По мнению Алексея Петелько, трудностей ещё предостаточно. К примеру, нужно наладить вывоз органических отходов.

— Есть несколько ресторанов, которые практически вышли "в ноль" по количеству отходов. Например, остатки пищи передают фермерам, — рассказывает он, замечая, что некоторые фермерские хозяйства, расположенные недалеко от Львова, заинтересовались бесплатным "кормом". — Приезжают утром и забирают отходы. Это нормальная мировая практика. Они экономят, так как получают дешёвый корм для скота. Мы же решаем вопрос со сложнейшим видом отходов. Все довольны.

Эти назойливые крышечки

Ещё один сложный вид отходов — крышечки. Металлические и особенно пластиковые. Их нужно сортировать отдельно от бутылок. Всем известные в народе баклажки сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Это самый универсальный и распространённый вид пластика, из которого после переработки изготавливают большинство упаковок. Что же касается крышечек, то их производят из более прочного дорогостоящего вида полиэтилена – HDPE. Он плотный и эластичный.

— Раньше здесь был район, где жили ремесленники, а в советское время здания оказались на территории завода, — говорит Иван Татко, называющий себя "винахідником".

Мы идем по территории старого завода, производящего медицинскую аппаратуру. Подходим к зданию, в котором Иван занимает небольшое помещение на третьем этаже. Поднимаемся и оказываемся в большом зале, напоминающем конструкторское бюро конца 1970-х. Посредине большой красный диван с фигурной спинкой, на стенах — зеркала и плакаты. Много книг. Доска, расписанная цифрами, стрелками, какими-то фигурками. Компьютеры. Кофейная машинка.

— Тут дизайнерская студия сделала себе офис. Вы ещё в туалете не были — там вообще всё из дерева, — смеётся мой собеседник.

Вторая жизнь. Изобретатель Иван Татко давно мечтал о том, чтобы найти применение вещам, которые принято считать отходами

Проходим через зал, и вот мы в мастерской. У входа в цех — огромный стеллаж, заставленный коробками с "сырьём" — крышками от бутылок. Рядом стоит аппарат, напоминающий мясорубку. Иван объясняет принцип действия: "Сверху засыпаем крышечки, снизу высыпается уже мелко подробленный материал". Потом заводит в соседнюю комнатку. В углу — станок с длинным стволом, к которому подведена какая-то трубка.

— Сюда засыпаем уже раздробленный пластик. Тут он нагревается и через ствол выдавливается, — Иван включает агрегат, из "дула" показывается горячая зелёная полоска. — Из неё, имея определённые способности, руками можно сформировать какой-нибудь предмет. Ловится нитка и направляется по форме. Саму конструкцию, макет делаю отдельно, из картона.

Аппарат Ивана по принципу действия напоминает 3D-принтер.

— Я его сам сконструировал из деталей бывших советских приборов — старых запчастей к станкам, — говорит Татко, выключая прибор. — Имелась задумка сделать агрегат, который будет превращать использованный пластик во что-то новое и интересное в промышленных масштабах. Начало получаться.

Пока изобретатель сосредоточился на производстве ваз, корзин и абажуров.

— В основном это какие-то ёмкости для хранения, сортировки, — Иван демонстрирует несколько изделий: корзину, коробку и даже небольшой настенный светильник. — То, что было мусором, потом становится корзинкой для сортировки мусора для того, чтобы в свою очередь этот мусор не стал отходами.

Иван считает крышечки самым ценным видом сырья. На его складе лежит уже больше двухсот килограммов. Есть и другие изделия из полиэтиленов – флаконы для шампуней и гелей. Он давно мечтал о том, чтобы найти применение вещам, которые принято считать отходами. Но окончательным толчком к действию послужило появление в семье детей.

— Я хочу дать инструмент тем, кто придёт после нас, тем, кому на плечи свалятся все последствия нашей небрежности и нашего бездумного обращения с окружающей средой, — объясняет мужчина, пожимая руку на прощание. — Имею в виду детей, потому что, мне кажется, как раз на их век выпадет "самое интересное".

Детали интерьера Иван Татко производит из самых дорогих видов полиэтиленов и полипропиленов – эластичного HDPE и прочного, но хрупкого РР

Ничего лишнего

Процесс пошёл, да так, что сегодня сортировка и экономия на отходах во Львове стала мейнстримом. Модно ходить в магазин с многоразовой сумкой и не пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Модно покупать напитки в стеклянных бутылках. Модно, пусть за копейки, но сдавать пластик, стеклотару и макулатуру в пункты приёма. Модно не сорить. Модно ремонтировать, а не выбрасывать старые вещи, а также пытаться найти им новое применение. Само собой, прогрессивная волна не обошла стороной творческую тусовку Львова. И оказалось, что многие уже давно вынашивали подобные идеи. Один из ярких представителей — Иван Жогло, альтист и вокалист фолк-рок группы Joryj Kłoc (произносится как "йорый квоц"). Свободное от музыки время он проводит в столярной мастерской. Говорит, талант к вторичному применению хлама у него проявлялся с детства.

— Мой отец делал для кур небольшой курятник, и, заметив обрезки досок, я спросил его: "А почему люди так много выбрасывают? Можно ли из этих вещей что-нибудь сделать? — вспоминает музыкант. — Прошло определённое время, и ещё задолго до львовского коллапса я понял: пора что-то менять.

Однажды он заметил, что сосед выкидывает древесину, которая не пошла на дрова, и попросил её отдать. Из дерева получился компьютерный стол.

— Потом пошли интересные заказы. Первый заказ — большие буквы для бренда, — рассказывает Иван. — Я их сделал с напрягами, в последний момент. Для декора использовал также шпульки от кабелей, их в облэнерго собирались выбросить на помойку.

Теперь у него очередь на заказы. В мастерской Ивана Жогло в качестве материала лежат выброшенные предметы интерьера, использованная строительная древесина, фрагменты упавших деревьев. Из всего этого получаются этноскульптуры, арт-декорации, буквы и дизайнерская мебель.

— Конечно, вопрос мусора не решишь с помощью только такого дела, как моё, — вздыхает музыкант. — Большую часть отходов люди выбрасывают, не отдавая себе отчёта, к чему это приведёт. Очень много выкидывают древесины.

Одним словом, любое бревно может превратиться в шкаф или стол либо стать предметом искусства и долго радовать глаз. Точно так же получить вторую жизнь имеет право вовремя отсортированная крышка или пластиковая бутылка. Проблема мусора на улицах заключается не в количестве отходов, а в сознании тех, кто их выбрасывает. Вот откуда предстоит вынести самые большие залежи мусора. Львовяне этот урок, похоже, усвоили.

Фото: Михаил Колесников