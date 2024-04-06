Большое путешествие гиганта: какая судьба ждет огромный дрейфующий айсберг А23а

Айсберг размером с мегаполис нацелился на отбытие из Антарктиды, неся в себе огромные запасы воды. Ученые считают, что предугадали судьбу гиганта и последствия этого события для Земли.

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Айсберг, получивший название A23a, который более чем в два раза превышает размеры Лондона, отправился в долгое путешествие, получив билет в один конец. Первоначально отколовшись от Антарктиды в 1986 году, A23a оставался относительно неподвижным в море Уэдделла из-за своего глубокого якоря на морском дне. Однако после нескольких лет постепенного таяния к 2020 году ему удалось освободиться и начать двигаться на север, подгоняемый океанскими течениями и ветрами. Сейчас этот массивный кусок льда движется по так называемой "аллее айсбергов" — обычному маршруту выхода айсбергов из Антарктиды, который в конечном итоге заканчивается для всех них одинаково, пишет BBC.

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A23a теряет значительную часть своей массы, оставляя за собой шлейф из более мелких кусков льда. Процесс его дезинтеграции отчетливо наблюдаем на спутниковых снимках и фотографиях, на которых видно, как от айсберга отваливаются большие куски. Ожидается, что процесс фрагментации будет ускоряться по мере того, как A23a будет продолжать свой путь, подвергаясь воздействию более теплых вод и воздуха, что ускорит его таяние. Огромный размер айсберга, первоначально превышавший 3800 квадратных километров, теперь неуклонно уменьшается.

Но не все так печально в истории этого ледяного гиганта, и несмотря на окончательное растворение, A23a вносит свой вклад в экосистему океана, высвобождая минеральную пыль, застрявшую в его льду, которая служит питательным веществом для морских обитателей. Этот процесс поддерживает пищевую цепочку от планктона до крупных морских млекопитающих. Путешествие и судьба A23a, несмотря на драматизм, являются частью естественного цикла, согласно отчетам. Отколовшиеся от Антарктиды айсберги — обычное явление, не являющееся прямым следствием изменения климата, хотя общие закономерности и последствия таких событий тщательно отслеживаются учеными.

Откол айсбергов, подобных A23a, от антарктического ледяного шельфа, известный как кальвинг — это естественный баланс между накоплением и потерей льда. Хотя история A23a не является прямым следствием изменения климата, исследователи продолжают изучать эти события, чтобы понять любые сдвиги в закономерностях, которые могут указывать на изменения в температурных показателях Земли. Кроме того, исторические исследования активности айсбергов, такие как бурение океанского дна, дают представление о прошлых климатических событиях, помогая ученым собрать воедино климатическую историю Земли и применить ее для прогнозирования будущих событий.

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