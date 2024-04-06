Велика подорож гіганта: яка доля чекає на величезний дрейфуючий айсберг А23а

Айсберг розміром із мегаполіс націлився на відбуття з Антарктиди, несучи в собі величезні запаси води. Учені вважають, що передбачили долю гіганта і наслідки цієї події для Землі.

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Айсберг, який отримав назву A23a, що більш ніж удвічі перевищує розміри Лондона, вирушив у довгу подорож, отримавши квиток в один кінець. Спочатку відколовшись від Антарктиди в 1986 році, A23a залишався відносно нерухомим у морі Ведделла через свій глибокий якір на морському дні. Однак після кількох років поступового танення до 2020 року йому вдалося звільнитися і почати рухатися на північ, підганяний океанськими течіями і вітрами. Зараз цей масивний шматок льоду рухається так званою "алеєю айсбергів" — звичайним маршрутом виходу айсбергів з Антарктиди, який зрештою закінчується для всіх них однаково, пише BBC.

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A23a втрачає значну частину своєї маси, залишаючи за собою шлейф із дрібніших шматків льоду. Процес його дезінтеграції чітко спостерігаємо на супутникових знімках і фотографіях, на яких видно, як від айсберга відвалюються великі шматки. Очікується, що процес фрагментації прискорюватиметься в міру того, як A23a продовжуватиме свій шлях, піддаючись впливу більш теплих вод і повітря, що прискорить його танення. Величезний розмір айсберга, який спочатку перевищував 3800 квадратних кілометрів, тепер неухильно зменшується.

Але не все так сумно в історії цього крижаного гіганта, і незважаючи на остаточне розчинення, A23a робить свій внесок в екосистему океану, вивільняючи мінеральний пил, що застряг у його льоду, який служить поживною речовиною для морських мешканців. Цей процес підтримує харчовий ланцюжок від планктону до великих морських ссавців. Подорож і доля A23a, незважаючи на драматизм, є частиною природного циклу, згідно зі звітами. Айсберги, що відкололися від Антарктиди, — звичайне явище, яке не є прямим наслідком зміни клімату, хоча загальні закономірності та наслідки таких подій ретельно відслідковуються вченими.

Відкол айсбергів, подібних до A23a, від антарктичного крижаного шельфу, відомий як кальвінг — це природний баланс між накопиченням і втратою льоду. Хоча історія A23a не є прямим наслідком зміни клімату, дослідники продовжують вивчати ці події, щоб зрозуміти будь-які зрушення в закономірностях, які можуть вказувати на зміни в температурних показниках Землі. Крім того, історичні дослідження активності айсбергів, такі як буріння океанського дна, дають уявлення про минулі кліматичні події, допомагаючи вченим зібрати докупи кліматичну історію Землі і застосувати її для прогнозування майбутніх подій.

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