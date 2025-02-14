Мазут в Черном море: эколог рассказал, почему последствия будут хуже, чем ожидалось

Специалист Валентин Щербина объяснил, что именно тот мазут, который перевозили россияне, значительно труднее отслеживать. Те пятна, которые можно увидеть со спутников, являются лишь небольшими комками, которые волнами были подняты на поверхность.

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15 декабря Россия устроила экологическую катастрофу в Черном море. Вблизи Керченского пролива начали тонуть два танкера, которые, по данным СМИ, разломили пополам сильные волны. Суда перевозили до 8 тысяч тонн мазута, который загрязнил акваторию. 13 февраля эколог Валентин Щербина в комментарии "Крым.Реалии" предупредил, что последствия будут хуже, чем могли бы быть.

Выяснилось, россияне перевозили худший по качеству мазут — топочный. Во время разлива он не образует пленку на поверхности воды, а значит отслеживание его миграции водами значительно затруднено.

"Благодаря тому, что он тяжелый, он имеет такую плотность, как сметана, как солидол, даже напоминает твердоподобную массу в холодной воде. Поэтому во время шторма он не растекается по поверхности тонкой пленкой, а, будучи тяжелым, сбивается в комки, и в таком виде плавает. Плавает не по поверхности воды, поскольку немного тяжелее ее, но и не падает на дно, а находится в средневзвешенном состоянии между водой и дном", — пояснил эксперт.

Из-за качества мазута, в отличие от легких нефтепродуктов его распространение очень трудно предотвратить.

"В этом случае ситуация осложняется тем, что со спутников мы видим лишь те комки мазута, которые вследствие волнения моря были подняты из толщи воды на поверхность... То, что находится ниже уровня воды, крайне сложно обнаружить со спутника — для этого нужны специальные методы исследования", — заметил Щербина.

Напомним, доктор биологических наук Иван Русев 31 января информировал, что на побережье Одесской области фиксировали уже 5 участков, где море выбросило остатки опасного мазута.

3 февраля в Мариупольском городском совете сообщали, что мазут начал двигаться в сторону Мариуполя. Мазутом было загрязнено 15 километров прибрежной полосы Азовского моря.