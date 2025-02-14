Мазут у Чорному морі: еколог розповів, чому наслідки будуть гіршими, ніж очікувалось

Спеціаліст Валентин Щербина пояснив, що саме той мазут, який перевозили росіяни, значно важче відстежувати. Ті плями, які можна побачити з супутників, є лише невеликими грудками, які хвилями були підняті на поверхню.

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15 грудня Росія влаштувала екологічну катастрофу у Чорному морі. Поблизу Керченської протоки почали тонути два танкери, які, за даними ЗМІ, розломили навпіл сильні хвилі. Судна перевозили до 8 тисяч тонн мазуту, який забруднив акваторію. 13 лютого еколог Валентин Щербина у коментарі "Крим.Реалії" попередив, що наслідки будуть гіршими, ніж могли б.

З’ясувалось, росіяни перевозили найгірший за якістю мазут — топковий. Під час розливу він не утворює плівку на поверхні води, а отже відстеження його міграції водами значно ускладнене.

"Завдяки тому, що він важкий, він має таку щільність, як сметана, як солідол, навіть нагадує твердоподібну масу в холодній воді. Тому під час шторму він не розтікається поверхнею тонкою плівкою, а, бувши важким, збивається в грудки, і в такому вигляді плаває. Плаває не поверхнею води, оскільки трохи важче її, але й не падає на дно, а перебуває у середньозваженому стані між водою та дном", — пояснив експерт.

Через якість мазуту, на відміну від легких нафтопродуктів його поширенню дуже важко запобігти.

"У цьому випадку ситуація ускладнюється тим, що з супутників ми бачимо лише ті грудки мазуту, які внаслідок хвилювання моря були підняті з товщі води на поверхню… Те, що знаходиться нижче за рівень води, вкрай складно виявити з супутника — для цього потрібні спеціальні методи дослідження", — зауважив Щербина.

Нагадаємо, доктор біологічних наук Іван Русєв 31 січня інформував, що на узбережжі Одеської області фіксували вже 5 ділянок, де море викинуло залишки небезпечного мазуту.

3 лютого у Маріупольській міській раді повідомляли, що мазут почав рухатись у бік Маріуполя. Мазутом було забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря.