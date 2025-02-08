В Панаме жители острова вынуждены бросать жилье и переезжать из-за глобального потепления (фото)

Панамские власти вынуждены были отселить население острова Гарди-Сугдуб, на котором проживало коренное население гуна. Главной причиной называется постепенное изменение климата.

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Власти Панамы решили переместить коренное население острова Гарди-Сугдуб, расположенного неподалеку от континентальной части страны, из-за угрозы затопления острова, вызванного глобальным потеплением. Об этом пишет британское издание BBC.

Местное правительство сообщило, что люди сталкиваются с "неизбежной опасностью" из-за повышения уровня моря, которое, по мнению ученых, может сделать остров непригодным для жизни к 2050 году. Первые отселения начались еще в июне 2024 года, сейчас на острове проживают около 100 человек.

остров Гарди-Сугдуб на карте (скриншот с Google Maps)

Один из жителей Дельфино Дэвис говорит, что если остров утонет, то он утонет "вместе с ним". Мужчина признается, что раньше на острове можно было услышать, как "дети кричат, повсюду звучит музыка, соседи ссорятся, но теперь все звуки исчезли".

Он рассказывает, что местные постепенно выехали с острова, но сам не очень верит в версию о глобальном потеплении. Мужчина признается, что хочет остаться ближе к океану, где можно ловить рыбу.

"Люди, которые теряют свои традиции, теряют свою душу. Суть нашей культуры — на островах", — добавляет господин Дэвис.

В то же время другая местная жительница, Магдалена Мартинес, говорит, что за последние несколько лет высота волн прилива выросла и начала угрожать жизни жителей на острове. Именно поэтому она и ее семья решилась переехать на материк.

"С каждым годом мы наблюдали, как приливы становились все выше. Мы не могли готовить еду на наших плитах, и там всегда было затоплено... поэтому мы решили, что надо убраться отсюда", — рассказывает женщина, добавив, что взяла с собой только одежду и немного кухонных принадлежностей, и будто чувствуешь, что "оставляешь кусочки своей жизни на острове".

Коренное население островов возле Панамы племя гуна (фото: BBC)

Журналисты пишут, что местное население гуна проживает на островах возле Панамы по меньшей мере с 16 века. Их предки сбежали с материка, спасаясь от испанских конкистадоров, а позже от эпидемий и конфликтов с другими коренными группами. В настоящее время гуна обитают на 40 островах рядом с Гарди-Сугдубом.

Ученый Смитсоновского института тропических исследований в Панаме Стив Патон заявил, что почти уверен в том, что большинство островов, если не все, будут затоплены до конца века. Причиной тому является изменение климата из-за повышения уровня моря из-за активного таяния ледников, исходя из текущих и прогнозируемых темпов повышения уровня моря.

Журналисты указывают, что сейчас коренные жители острова живут в общине Исберияла, что в 15 минутах плавания на лодке. Сейчас новые жители постепенно привыкают к новой местности, однако признаются, что им "очень грустно оставлять место, где так долго были".

Община Исберияла, где живут переселенцы с острова (фото: BBC)

"Ты скучаешь по друзьям, по улицам, где ты жил, по тому, что ты так близко к морю", — говорит Магдалина Мартинес.

Сайла (старейшина общины — ред) Тито Лопес говорит, что его идентичность не изменилась, но "изменились только дома". Он объясняет, что "сердце народа гуна будет живым", пока они будут беречь свои традиции.

Журналисты пишут, что сейчас условия проживания в общине лучше тех, которые были на острове — в частности наличие постоянного электропитания, но есть вопросы по обеспечению здравоохранения и снабжения пресной водой. Сейчас правительство планирует завершить открытие медицинского центра в общине, чтобы жители смогли получить необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, как живут люди на самом населенном острове мира. На острове нет власти и полиции, однако Санта-Крус-дель-Ислоте считается безопасным местом — все конфликты решаются так называемым местным советом.

Впоследствии стало известно, что один остров стал местом культа лука. Пользователи в сети положительно откликнулись на идею посетить "королевство сладкого лука". Даже те, кто не любит этот продукт, считают, что поездка будет стоить того.