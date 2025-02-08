У Панамі мешканці острова змушені кидати житло та переїжджати через глобальне потепління (фото)

Панамська влада змушена була відселити населення острова Гарді-Сугдуб, на якому проживало корінне населення гуна. Головною причиною називається поступову зміну клімату.

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Влада Панами вирішила перемістити корінне населення острова Гарді-Сугдуб, розташованого неподалік від континентальної частини країни, через загрозу затоплення острова, викликаного глобальним потеплінням. Про це пише британське видання BBC.

Місцевий уряд повідомив, що люди стикаються з "неминучою небезпекою" через підвищення рівня моря, яке, на думку вчених, може зробити острів непридатним для життя до 2050 року. Перші відселення почалися ще в червні 2024 року, наразі на острові проживають близько 100 осіб.

острів Гарді-Сугдуб на карті (скріншот з Google Maps)

Один з мешканців Дельфіно Девіс каже, що якщо острів потоне, то він потоне "разом з ним". Чоловік зізнається, що раніше на острові можна було почути, як "діти кричать, всюди лунає музика, сусіди сваряться, але тепер усі звуки зникли".

Він розповідає, що місцеві поступово виїхали з острова, але сам не дуже вірить у версію про глобальне потепління. Чоловік зізнається, що хоче залишитися ближче до океану, де можна ловити рибу.

"Люди, які втрачають свої традиції, втрачають свою душу. Суть нашої культури — на островах", — додає пан Девіс.

Водночас інша місцева мешканка, Магдалена Мартінес, каже, що за останні кілька років висота хвиль приливу зросла та почала загрожувати життю мешканців на острові. Саме тому вона та її родина наважилася переїхати на материк.

"З кожним роком ми спостерігали, як припливи ставали все вищими. Ми не могли готувати їжу на наших плитах, і там завжди було затоплено… тому ми вирішили, що треба забратися звідси", — розповідає жінка, додавши, що взяла з собою лише одяг і трохи кухонного приладдя, і ніби відчуваєш, що "залишаєш шматочки свого життя на острові".

Корінне населенyя островів біля Панами плем'я гуна (фото: BBC)

Журналісти пишуть, що місцеве населення гуна проживає на островах біля Панами щонайменше з 16 сторіччя. Їхні пращури втекти з материка, рятуючись від іспанських конкістадорів, а пізніше від епідемій і конфліктів з іншими корінними групами. Наразі гуна мешкають на 40 островах поруч з Гарді-Сугдубом.

Науковець Смітсонівського інституту тропічних досліджень у Панамі Стів Патон заявив, що майже впевнений в тому, що більшість островів, якщо не всі, будуть затоплені до кінця століття. Причиною тому є зміна клімату через підвищення рівня моря через активне танення льодовиків, виходячи з поточних і прогнозованих темпів підвищення рівня моря.

Журналісти вказують, що наразі корінні мешканці острова живуть в громаді Ісберіяла, що в 15 хвилинах плаву на човні. Наразі нові мешканці поступово призвичаюються до нової місцевості, однак зізнаються, що їм "дуже сумно залишати місце, де так довго були".

Громада Ісберіяла, де живуть переселенці з острова (фото: BBC)

"Ти сумуєш за друзями, за вулицями, де ти жив, за тим, що ти так близько до моря", – каже пані Магдалина Мартінес.

Сайла (старійшина громади — ред) Тіто Лопес каже, що його ідентичність не змінилася, але "змінилися лише будинки". Він пояснює, що "серце народу гуна буде живим", допоки вони будуть берегти свої традиції.

Журналісти пишуть, що наразі умови проживання в громаді кращі за ті, які були острові — зокрема наявність постійного електроживлення, але є питання щодо забезпечення охорони здоров'я та постачання прісної води. Наразі уряд планує завершити відкриття медичного центру в громаді, аби мешканці змогли отримати необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, як живуть люди на найнаселенішому острові світу. На острові немає влади та поліції, однак Санта-Крус-дель-Іслоте вважається безпечним місцем — всі конфлікти вирішуються так званою місцевою радою.

Згодом стало відомо, що один острів став місцем культу цибулі. Користувачі в мережі позитивно відгукнулися на ідею відвідати "королівство солодкої цибулі". Навіть ті, хто не любить цей продукт, вважають, що поїздка буде варта того.