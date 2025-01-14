Немає місця навіть для велосипедів: як живуть люди на найбільш населеному острові в світі (фото)

На острові немає влади та поліції, однак Санта-Крус-дель-Іслоте вважається безпечним місцем — всі конфлікти вирішуються так званою місцевою радою.

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Світ повний цікавих та унікальних місць. Так, у двох годинах на човні від колумбійського міста Картахена знаходиться особливий невеликий рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, який вважається найбільш густонаселеним у світі. Створений зі щебеню, коралів та каміння, він займає площу всього один гектар. Нині у ньому проживає близько 1200 осіб, пише Infobae.

На пересування кожної людини тут припадає менше ніж 10 квадратних метрів. На чотирьох маленьких вуличках острова та 6 провулках розташовані магазини, медичний центр, школа, ресторан та гуртожиток. Решту площі займають будинки — їх на острові 97. Більшість з них двоповерхові через відсутність площі для забудови. Якщо сім'ї тісно в будинку, просто зверху добудовується ще один поверх.

На острові немає поліції та офіційної влади. Однак спільнота знайшла спосіб організуватись — у жителів є свого роду районна рада, яка розв'язує нагальні питання та допомагає у вирішенні конфліктів. При цьомуСанта-Крус-дель-Іслоте вважається безпечним місцем проживання, оскільки на острові немає крадіжок, а дрібні сварки вирішуються між собою.

При будівництві використовується "порожня" цегла та цемент. Дахи жителі роблять зі стійкого до тропічного клімату металу. Багато вікон без шибок, тому можна чути, що відбувається вдома у багатьох мешканців. При цьому звук поширюється у всіх напрямках, тому коли хтось говорить на одному кінці острова, його можуть почути на іншому.

На Санта-Крус-дель-Іслоте відсутня питна вода — місцеві жителі збирають дощову або ж привозять з інших островів. Електрика з'явилася лише кілька років тому завдяки сонячним батареям, подарованих Японією.

Населення живе коштом риболовлі та туризму. Хоча останній напрям є одним з основних джерел доходу жителів, він викликає дискомфорт серед місцевих жителів — в сезон місцеві жителі приймають по 900 осіб на день.

На острові немає транспорту.

"Немає машин і мотоциклів. Все робиться пішки, і рідко можна побачити велосипед. Ходьба — єдиний спосіб пересування, і не лише через брак місця, а й тому, що структура місця не дозволяє нічого іншого", — розповідає журналіст Дієго Робледо.

Однією з головних пам'яток є частина моря, огорожена сіткою. Там туристи можуть поплавати зі скатами та акулою. Остання не становить небезпеки, оскільки у неї немає зубів.

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