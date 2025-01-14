"Солодке королівство": як один острів став місцем культу цибулі (фото, відео)

Користувачі в мережі позитивно відгукнулися на ідею відвідати "королівство солодкої цибулі". Навіть ті, хто не любить цей продукт, вважають, що поїздка буде варта того.

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Інтерес до гастрономічного туризму в Японії не зникає, а тому іноземці та місцеві активно вивчають кулінарі особливості країни Вранішнього сонця. Саме таким є острів Аваджі, який неофіційно називають "королівством солодкої цибулі", повідомляє британський таблоїд Mirror.

Місцева блогерка Наомі Като оприлюднила відео у своєму Instagram, де можна побачити цікавинки та краєвиди острова. Зокрема, знамените зображення символу Аваджі — величезного плоду цибулі.

Видання Tasting Table пише, що острів Аваджі прославився саме завдяки своїй "апетитній та хрумкій солодкій цибулі". Біологи визначили, що її солодкуватий смак має два пояснення — це теплий клімат острова та багата на мінерали вулканічна земля.

Також культ цього продукту є повсюдним — її можна побачити в ресторанних меню, у вивісках і навіть на одязі. Одним з показових прикладів розваги місцевих — це дістати кілька цибулин для приготування страви з ігрового автомата.

Цибулю можна виграти в ігровому автоматі (фото: Japancheapo)

Понад те — різноманітні сорти цієї солодкої цибулі з острова Аваджі можна замовити навіть онлайн. Наразі ціна на Amazon на одну в'язку вагою від 8 до 10 кг можна купити за ціною від 5000 до 5400 єн (близько 1440 грн).

Як дістатися до острова

Видання Japan Cheapo пише, що дістатися до острова Аваджі можна кількома шляхами — за допомогою парому, літаком або за допомогою таксі. Однак японці найчастіше використовують човни та швидкісні катери, аби якомога швидше дістатися до цієї локації.

Острів Аваджі затиснений між островами Хонсю та Сікоку (скріншот Google Maps)

Журналісти пишуть, що для прискіпливих туристів є чіткий графік руху всіх транспортних засобів. Нещодавно на острові почали ходити швидкісні поїзди та автобуси, найраніший з яких відправляється о 04:30, а найпізніше о 23:45.

Крім того, туристи можуть як завчасно забронювати готель, так і взяти місця для ночівлі поруч. Загалом на острові присутні біля кількох десятків готельних комплексів, які можуть розмістити тисячі туристів.

Що кажуть в мережі

Користувачі в мережі почали активно підтримувати ідею відвідати "королівство солодкої цибулі". Багато хто відзначає відданість японців у темі цибулі та тому, як звичайний плід став символом острова.

"Це так круто! Настільки, що я точно зберуся та поїду об'їдатися цибулею. Можливо, після Аваджі я любитиму її більше", — зізнався один користувач.

Ще один дописувач каже, що тут все настільки "божевільно, смішно й унікально водночас", що змушує задумуватися про доцільність їхати туди. Однак не відмовиться від ідеї поїхати до Японії.

"Ха-ха, це так круто! Я не дуже люблю цибулю, але я б все одно відвідаю цей острів!" — написав ще один користувач.

Раніше Фокус розповідав, як на безлюдному острові пропонують "цікаву роботу". Робота передбачає догляд за шістьма котеджами та кав'ярнею на острові Великий Бласкет протягом туристичного періоду з 1 квітня до 1 жовтня. Наразі роботодавець надає перевагу сімейній парі.

Згодом стало відомо, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в $31 тис. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.