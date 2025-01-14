"Солодке королівство": як один острів став місцем культу цибулі (фото, відео)
Користувачі в мережі позитивно відгукнулися на ідею відвідати "королівство солодкої цибулі". Навіть ті, хто не любить цей продукт, вважають, що поїздка буде варта того.
Інтерес до гастрономічного туризму в Японії не зникає, а тому іноземці та місцеві активно вивчають кулінарі особливості країни Вранішнього сонця. Саме таким є острів Аваджі, який неофіційно називають "королівством солодкої цибулі", повідомляє британський таблоїд Mirror.
Місцева блогерка Наомі Като оприлюднила відео у своєму Instagram, де можна побачити цікавинки та краєвиди острова. Зокрема, знамените зображення символу Аваджі — величезного плоду цибулі.
Видання Tasting Table пише, що острів Аваджі прославився саме завдяки своїй "апетитній та хрумкій солодкій цибулі". Біологи визначили, що її солодкуватий смак має два пояснення — це теплий клімат острова та багата на мінерали вулканічна земля.
Також культ цього продукту є повсюдним — її можна побачити в ресторанних меню, у вивісках і навіть на одязі. Одним з показових прикладів розваги місцевих — це дістати кілька цибулин для приготування страви з ігрового автомата.
Понад те — різноманітні сорти цієї солодкої цибулі з острова Аваджі можна замовити навіть онлайн. Наразі ціна на Amazon на одну в'язку вагою від 8 до 10 кг можна купити за ціною від 5000 до 5400 єн (близько 1440 грн).
Як дістатися до острова
Видання Japan Cheapo пише, що дістатися до острова Аваджі можна кількома шляхами — за допомогою парому, літаком або за допомогою таксі. Однак японці найчастіше використовують човни та швидкісні катери, аби якомога швидше дістатися до цієї локації.
Журналісти пишуть, що для прискіпливих туристів є чіткий графік руху всіх транспортних засобів. Нещодавно на острові почали ходити швидкісні поїзди та автобуси, найраніший з яких відправляється о 04:30, а найпізніше о 23:45.
Крім того, туристи можуть як завчасно забронювати готель, так і взяти місця для ночівлі поруч. Загалом на острові присутні біля кількох десятків готельних комплексів, які можуть розмістити тисячі туристів.
Що кажуть в мережі
Користувачі в мережі почали активно підтримувати ідею відвідати "королівство солодкої цибулі". Багато хто відзначає відданість японців у темі цибулі та тому, як звичайний плід став символом острова.
"Це так круто! Настільки, що я точно зберуся та поїду об'їдатися цибулею. Можливо, після Аваджі я любитиму її більше", — зізнався один користувач.
Ще один дописувач каже, що тут все настільки "божевільно, смішно й унікально водночас", що змушує задумуватися про доцільність їхати туди. Однак не відмовиться від ідеї поїхати до Японії.
"Ха-ха, це так круто! Я не дуже люблю цибулю, але я б все одно відвідаю цей острів!" — написав ще один користувач.
Раніше Фокус розповідав, як на безлюдному острові пропонують "цікаву роботу". Робота передбачає догляд за шістьма котеджами та кав'ярнею на острові Великий Бласкет протягом туристичного періоду з 1 квітня до 1 жовтня. Наразі роботодавець надає перевагу сімейній парі.
Згодом стало відомо, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в $31 тис. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.