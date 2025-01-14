"Сладкое королевство": как один остров стал местом культа лука (фото, видео)

Пользователи в сети положительно откликнулись на идею посетить "королевство сладкого лука". Даже те, кто не любит этот продукт, считают, что поездка будет стоить того.

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Интерес к гастрономическому туризму в Японии не исчезает, а потому иностранцы и местные активно изучают кулинарные особенности страны Восходящего солнца. Именно таким является остров Авадзи, который неофициально называют "королевством сладкого лука", сообщает британский таблоид Mirror.

Местная блогерша Наоми Като обнародовала видео в своем Instagram, где можно увидеть интересности и виды острова. В частности, знаменитое изображение символа Авадзи — огромного плода лука.

Издание Tasting Table пишет, что остров Авадзи прославился именно благодаря своему "аппетитному и хрустящему сладкому луку". Биологи определили, что его сладковатый вкус имеет два объяснения — это теплый климат острова и богатая на минералы вулканическая земля.

Также культ этого продукта является повсеместным — его можно увидеть в ресторанных меню, в вывесках и даже на одежде. Одним из показательных примеров развлечения местных — это достать несколько луковиц для приготовления блюда из игрового автомата.

Лук можно выиграть в игровом автомате (фото: Japancheapo)

Более того — различные сорта этого сладкого лука с острова Авадзи можно заказать даже онлайн. Сейчас цена на Amazon на одну связку весом от 8 до 10 кг можно купить по цене от 5000 до 5400 иен (около 1440 грн).

Как добраться до острова

Издание Japan Cheapo пишет, что добраться до острова Авадзи можно несколькими путями — с помощью парома, самолетом или с помощью такси. Однако японцы чаще всего используют лодки и скоростные катера, чтобы как можно быстрее добраться до этой локации.

Остров Аваджи зажат между островами Хонсю и Сикоку (скриншот Google Maps)

Журналисты пишут, что для придирчивых туристов есть четкий график движения всех транспортных средств. Недавно на острове начали ходить скоростные поезда и автобусы, самый ранний из которых отправляется в 04:30, а самый поздний в 23:45.

Кроме того, туристы могут как заблаговременно забронировать отель, так и взять места для ночлега рядом. Всего на острове присутствуют около нескольких десятков гостиничных комплексов, которые могут разместить тысячи туристов.

Что говорят в сети

Пользователи в сети начали активно поддерживать идею посетить "королевство сладкого лука". Многие отмечают преданность японцев теме лука и тому, как обычный плод стал символом острова.

"Это так круто! Настолько, что я точно соберусь и поеду объедаться луком. Возможно, после Авадзи я буду любить его больше", — признался один пользователь.

Еще один автор говорит, что здесь все настолько "безумно, смешно и уникально одновременно", что заставляет задуматься о целесообразности ехать туда. Однако не откажется от идеи поехать в Японию.

"Ха-ха, это так круто! Я не очень люблю лук, но я бы все равно посещу этот остров!" — написал еще один пользователь.

Ранее Фокус рассказывал, как на необитаемом острове предлагают "интересную работу". Работа предусматривает уход за шестью коттеджами и кофейней на острове Большой Бласкет в течение туристического периода с 1 апреля по 1 октября. Сейчас работодатель отдает предпочтение семейной паре.

Впоследствии стало известно, что на отдаленный остров ищут работника с зарплатой в $31 тыс. Шотландский фонд дикой природы ищет человека, готового на полгода стать руководителем на живописном острове. Для работы не требуется специальное образование.