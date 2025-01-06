На необитаемом острове предлагают "интересную работу": что нужно делать и сколько платят (фото)

Работа предусматривает уход за шестью коттеджами и кафе на острове Большой Бласкет в течение туристического периода с 1 апреля по 1 октября. Сейчас работодатель отдает предпочтение семейной паре.

Related video

Власти одного из необитаемых островов вблизи Ирландии предлагает работу для работников, однако отдыхать не придется — остров Большой Бласкет является популярным местом для отдыха туристов. Об интересной вакансии для наемных работников сообщает британский таблоид Mirror.

СМИ сообщает, что для работы нужна семейная пара, которая бы руководила работой кафе и несколькими коттеджами на период с 1 апреля по 1 октября. От работников требуется выполнение ряда обязанностей, в частности подготовка кафе, уборка домов на острове и поселение гостей.

Вид на острове Большой Бласкет (фото: Jam Press)

Всю эту работу два человека должны выполнять ежедневно без выходных и отдыха, однако продолжительность рабочего дня не превышает 12 часов. В то же время как говорится в вакансии, рабочим предлагают бесплатное проживание, двухместную спальню на втором этаже здания, где размещено кафе. В то же время оплата продуктов не входит в социальный пакет, как и предметы туалета — полотенца, зубная паста, мыло и тому подобное.

Среди дополнительных обязанностей есть уборка санузлов, сбор белья из коттеджей для стирки (его стирают на "материке"). Также рабочая пара должна принимать поставки пищевых продуктов и помогать готовить еду для отдыхающих на острове.

В вакансии предусмотрен прием стажеров или волонтеров на работу, которые могут расселиться в соседней комнате для персонала на втором этаже здания кофейни. Продолжительность найма таких лиц не может превышать трех месяцев, однако оплата за работу выплачивается в полном объеме.

Журналисты пишут, что остров Большой Бласкет является популярным местом среди туристов для наблюдений за дикой природой. Здесь можно встретить различных животных — дельфинов, китов, акул, серых тюленей, а также ряда колоний птиц — от крачек до бакланов и буревестников.

Напомним, Фокус писал, как в Китае открыли вакансию владельца морга. Соискателю работы предлагают зарплату до 300 долларов в месяц, но устроиться на работу будет непросто, так как кандидата ждет ряд специфических тестов.

Также ранее сообщалось, что мужчина рассказал, как он легко получает почти 70 тысяч долларов в год. В связи с острой нехваткой дальнобойщиков в Великобритании люди с такой профессией могут получать достаточно высокую зарплату.