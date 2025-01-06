На безлюдному острові пропонують "цікаву роботу": що потрібно робити і скільки платять (фото)

Робота передбачає догляд за шістьма котеджами та кав'ярнею на острові Великий Бласкет протягом туристичного періоду з 1 квітня до 1 жовтня. Наразі роботодавець надає перевагу сімейній парі.

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Влада одного з безлюдних островів поблизу Ірландії пропонує роботу для працівників, однак відпочивати не доведеться — острів Великий Бласкет є популярним місцем для відпочинку туристів. Про цікаву вакансію для найманих працівників повідомляє британський таблоїд Mirror.

ЗМІ повідомляє, що для роботи потрібна сімейна пара, яка б керувала роботою кав'ярні та кількома котеджами на період із 1 квітня до 1 жовтня. Від працівників вимагається виконання низки обов'язків, зокрема підготовка кав'ярні, прибирання будинків на острові та поселення гостей.

Вид на острові Великий Бласкет (фото: Jam Press)

Всю цю роботу двоє людей мають виконувати щоденно без вихідних і відпочинку, однак тривалість робочого дня не перевищує 12 годин. Водночас як йдеться у вакансії, робітникам пропонують безкоштовне проживання, двомісну спальню на другому поверсі будівлі, де розміщена кав'ярня. Водночас оплата продуктів не входить у соціальний пакет, як і предмети туалету — рушники, зубна паста, мило тощо.

Серед додаткових обов'язків є прибирання санвузлів, збір білизни з котеджів для прання (її перуть на "материку"). Також робоча пара повинна приймати поставки харчових продуктів і допомагати готувати їжу для відпочивальників на острові.

У вакансії передбачено прийом стажерів або волонтерів на роботу, які можуть розселитися у сусідній кімнаті для персоналу на другому поверсі будівлі кав'ярні. Тривалість найму таких осіб не може перевищувати трьох місяців, однак оплата за роботу виплачується в повному обсязі.

Журналісти пишуть, що острів Великий Бласкет є популярним місцем серед туристів для спостережень за дикою природою. Тут можна зустріти різних тварин — дельфінів, китів, акул, сірих тюленів, а також низки колоній птахів — від крячок до бакланів і буревісників.

Нагадаємо, Фокус писав, як в Китаї відкрили вакансію власника моргу. Шукачу роботи пропонують зарплату до 300 доларів на місяць, але влаштуватися на роботу буде непросто, бо на кандидата чекає низка специфічних тестів.

Також раніше повідомлялося, що чоловік розповів, як він легко отримує майже 70 тисяч доларів на рік. У зв'язку з гострою нестачею далекобійників у Великій Британії люди з такою професією можуть отримувати досить високу зарплату.