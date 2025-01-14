Нет места даже для велосипедов: как живут люди на самом населенном острове в мире (фото)

На острове нет власти и полиции, однако Санта-Крус-дель-Ислоте считается безопасным местом — все конфликты решаются так называемым местным советом.

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Мир полон интересных и уникальных мест. Так, в двух часах езды на лодке от колумбийского города Картахена находится особый небольшой рукотворный остров Санта-Крус-дель-Ислоте, который считается самым густонаселенным в мире. Созданный из щебня, кораллов и камней, он занимает площадь всего один гектар. Сейчас в нем проживает около 1200 человек, пишет Infobae.

На передвижение каждого человека здесь приходится менее 10 квадратных метров. На четырех маленьких улочках острова и 6 переулках расположены магазины, медицинский центр, школа, ресторан и общежитие. Остальную площадь занимают дома — их на острове 97. Большинство из них двухэтажные из-за отсутствия площади для застройки. Если семье тесно в доме, просто сверху достраивается еще один этаж.

На острове нет полиции и официальной власти. Однако сообщество нашло способ организоваться — у жителей есть своего рода районный совет, который решает насущные вопросы и помогает в решении конфликтов. При этом Санта-Крус-дель-Ислоте считается безопасным местом проживания, поскольку на острове нет краж, а мелкие ссоры решаются между собой.

При строительстве используется "пустой" кирпич и цемент. Крыши жители делают из устойчивого к тропическому климату металла. Много окон без оконных стекол, поэтому можно слышать, что происходит дома у многих жителей. При этом звук распространяется во всех направлениях, поэтому когда кто-то говорит на одном конце острова, его могут услышать на другом.

На Санта-Крус-дель-Ислоте отсутствует питьевая вода — местные жители собирают дождевую или же привозят с других островов. Электричество появилось лишь несколько лет назад благодаря солнечным батареям, подаренным Японией.

Население живет за счет рыбалки и туризма. Хотя последнее направление является одним из основных источников дохода жителей, оно вызывает дискомфорт среди местных жителей — в сезон местные жители принимают по 900 человек в день.

На острове нет транспорта.

"Нет машин и мотоциклов. Все делается пешком, и редко можно увидеть велосипед. Ходьба — единственный способ передвижения, и не только из-за нехватки места, но и потому, что структура места не позволяет ничего другого", — рассказывает журналист Диего Робледо.

Одной из главных достопримечательностей является часть моря, огороженная сеткой. Там туристы могут поплавать со скатами и акулой. Последняя не представляет опасности, поскольку у нее нет зубов.

Напомним, что американский путешественник и популярный блогер Дрю Бински посетил все 197 стран мира. Он рассказал о худшем городе на планете.

Отметим, что путешествовать не стоит с черным чемоданом. Это может привести к определенным проблемам.