На ізольованому острові Новий рік наступає із запізненням на 12 днів: як там живуть люди

На острові немає Wi-Fi, пабів, барів і магазинів, а місцеві жителі покладаються на доставлення товарів морем або літаками.

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Жителі Фули, одного з Шетландських островів, відсвяткували Новий рік лише у понеділок, 13 січня. Це майже на два тижні пізніше, аніж у решті країн світу, повідомляє британський таблоїд The Sun.

Річ у тім, що мешканці Фула використовують юліанський, а не григоріанський календар, який почали впроваджувати у 1752 році. У той час, коли більша частина Великої Британії перейшла на новий календар, жителі Фули залишились вірними традиціям й вирішили нічого у своєму житті не змінювати. Різниця призвела до того, що за століття дні зсунулися. Тепер аборигени (їх всього 35) святкують Різдво та Новий рік на 12 днів пізніше, ніж усі інші.

Острів Фула

Фула вважається одним з найвіддаленіших островів Великої Британії. Там немає Wi-Fi, пабів, барів і магазинів, а місцеві жителі покладаються на доставлення товарів морем або літаками. Разом з тим, ця місцевість приваблює туристів, зокрема завдяки п’яти гірським вершинам, серед яких Да-Каме — одна з найвищих у країні прямовисних морських скель.

Мешканці Фула використовують юліанський, а не григоріанський календар Фото: The Sun

Крім того, Шетландські острови славляться як надзвичайно вдале місце для спостереження за північним сяйвом, хоча все залежить від сезону та погоди. За словами знавців, найкраще приїжджати сюди з середини жовтня до середини березня.

Серед інших переваг гіди визначають колекцію затонулих кораблів, що зацікавлює любителів підводного плавання, а також унікальну популяцію овець та птахів.

Маршрут

До Фули можна дістатися на поромі або літаком з материкової частини Шетландських островів. Поромні переправи працюють тричі на тиждень, подорож триває 2 години 15 хвилин. На острові є житло, де можна готувати на власній кухні, використовуючи привезені з собою запаси їжі.

Фула вважається одним з найвіддаленіших островів Великої Британії Фото: The Sun

Нагадаємо, на віддаленому шотландському острові Ханда, який славиться своєю дикою природою і відсутністю постійних жителів, відкрито вакансію єгеря. Працівникові платитимуть $31 000 за шестимісячний контракт, а на час виконання обов'язків забезпечать житлом.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.