На изолированном острове Новый год наступает с опозданием на 12 дней: как там живут люди

На острове нет Wi-Fi, пабов, баров и магазинов, а местные жители полагаются на доставку товаров морем или самолетами.

Related video

Жители Фулы, одного из Шетландских островов, отпраздновали Новый год только в понедельник, 13 января. Это почти на две недели позже, чем в остальных странах мира, сообщает британский таблоид The Sun.

Дело в том, что жители Фула используют юлианский, а не григорианский календарь, который начали внедрять в 1752 году. В то время, когда большая часть Великобритании перешла на новый календарь, жители Фулы остались верными традициям и решили ничего в своей жизни не менять. Разница привела к тому, что за столетие дни сдвинулись. Теперь аборигены (их всего 35) празднуют Рождество и Новый год на 12 дней позже, чем все остальные.

Остров Фула

Фула считается одним из самых отдаленных островов Великобритании. Там нет Wi-Fi, пабов, баров и магазинов, а местные жители полагаются на доставку товаров морем или самолетами. Вместе с тем, эта местность привлекает туристов, в частности благодаря пяти горным вершинам, среди которых Да-Каме — одна из самых высоких в стране отвесных морских скал.

Жители Фула используют юлианский, а не григорианский календарь Фото: The Sun

Кроме того, Шетландские острова славятся как чрезвычайно удачное место для наблюдения за северным сиянием, хотя все зависит от сезона и погоды. По словам знатоков, лучше всего приезжать сюда с середины октября до середины марта.

Среди других преимуществ гиды называют коллекцию затонувших кораблей, что привлекает любителей подводного плавания, а также уникальную популяцию овец и птиц.

Маршрут

До Фулы можно добраться на пароме или самолетом с материковой части Шетландских островов. Паромные переправы работают трижды в неделю, путешествие длится 2 часа 15 минут. На острове есть жилье, где можно готовить на собственной кухне, используя привезенные с собой запасы еды.

Фула считается одним из самых отдаленных островов Великобритании Фото: The Sun

Напомним, на отдаленном шотландском острове Ханда, который славится своей дикой природой и отсутствием постоянных жителей, открыта вакансия егеря. Работнику будут платить $31 000 за шестимесячный контракт, а на время выполнения обязанностей обеспечат жильем.

Также стало известно, что женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали. Крошечный кусочек суши, известный как "Теля Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ только раз в неделю.