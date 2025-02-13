Шоколад станет на вес золота: цены на какао выросли на 400% из-за глобального потепления

Любимые миллиардами людей сладости и прочие продукты, содержащие какао, оказались в непростом положении из-за проблем с его доступностью. Пока сами производители борются с климатом, покупателей все чаще встречает растущий ценник на привычные товары.

Related video

Традиция дарить шоколадные конфеты на День святого Валентина может стать более дорогой и менее доступной из-за изменения климата, говорится в новом докладе организации Christian Aid. Какао, ключевой ингредиент шоколада, становится все более дефицитным, поскольку экстремальные погодные условия нарушают производство в Западной Африке. Этот регион, в который входят Гана, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерия, производит около 70% мирового объема какао и сейчас от столкнулся с серьезной проблемой, пишет Christian Aid.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Повышение температуры, непредсказуемые осадки и болезни, связанные с климатом, значительно повлияли на урожай какао, что привело к резкому росту цен на него на целых 400% за последний год и уже достигло 12 218 долларов за тонну, говорится в отчете организации за февраль 2025 года.

Важно

Вода станет доступна для всех: ученые нашли новый способ получения важнейшего ресурса

Для процветания какао-деревьев (Theobroma cacao) необходимы точные климатические условия, включая высокую влажность и постоянные осадки. Однако изменение климата привело к тому, что температура в основных регионах производства какао превысила оптимальный уровень. Только в 2024 году антропогенное изменение температур добавило по меньшей мере три дополнительные недели температуры выше 32 градусов в Кот-д'Ивуаре и Гане в пик сезона выращивания какао, что привело к еще большему стрессу для подрастающего урожая.

В Камеруне и Нигерии также наблюдались продолжительные периоды чрезмерной жары. Экстремальные погодные явления, такие как обильные осадки в Гане, сменившиеся сильной засухой, привели к неурожаю, усугубив глобальный дефицит какао, начавшийся еще в 2023 г. Осай Оджиго, директор по политике и общественным кампаниям Christian Aid, особо отметила кризис, заявив: "Выращивание какао является жизненно важным источником средств к существованию для многих беднейших людей по всему миру, и антропогенное изменение климата ставит его под серьезную угрозу".

Помимо теплового стресса, какао-культуры также уязвимы к сбоям в работе опылителей и болезням, которые усугубляются изменением климата. Плантации какао страдают от недостаточного генетического разнообразия, что делает их более восприимчивыми к этим угрозам.

В докладе ученых также подчеркивается обеспокоенность по поводу обезлесения: в период с 2002 по 2019 год Гана и Кот-д'Ивуар потеряли 8% и 25% лесов соответственно, что еще больше сокращает пригодные для выращивания какао земли. Будто этого было мало, проблема усугубляется и растущим мировым спросом на шоколад. Рынок шоколада, оцениваемый в 109 млрд долларов в 2024 году, по прогнозам, достигнет 145 млрд уже к концу десятилетия.

Однако в связи со снижением урожайности производители сталкиваются с ростом затрат и проблемами в цепочке поставок. Другие ингредиенты, обычно входящие в состав шоколадных изделий, такие как сахар, соя и пальмовое масло, также уязвимы с точки зрения климата, что усиливает неопределенность в отрасли по поводу стабильного производства различных продуктов.

Отчет Christian Aid призывает к срочным действиям по поддержке фермеров, выращивающих какао, посредством финансовой помощи и устойчивых стратегий адаптации. Эксперты предлагают перейти на экологически чистые источники энергии, такие как ветер, солнце и биоэнергия, чтобы смягчить последствия изменения климата и сократить выбросы парниковых газов.

Если не принять меры, доступность шоколада может стать еще более скудной и непомерно дорогой, что скажется как на потребителях, так и на миллионах фермеров, для которых какао является источником средств к существованию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили содержание кадмия и свинца в шоколадных продуктах. Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

Также Фокус писал о том, как какао бобы балансируют плохое питание. Многие из нас зачастую не отказывают себе в баловстве вредной пищей, которая с возрастом ухудшает наше здоровье, но ученые обнаружили оздоровительный противовес нашим привычкам.