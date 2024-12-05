Вода станет доступна для всех: ученые нашли новый способ получения важнейшего ресурса

Проблема доступности питьевой воды продолжает нарастать из-за целого ряда событий, затрагивающих всю планету. Чтобы решить эту проблему и избежать апокалиптических сценариев, ученые изобрели новый эффективный метод ее опреснения.

Сотрудничество исследователей из Университета Южной Австралии (UniSA) и китайских институтов привело к значительному прогрессу в технологии опреснения воды. Ученые надеются, что их разработки могут решить проблему нехватки питьевой воды во всем мире, которая стоит особо остро на фоне глобального изменения климата по всей планете, пишет LabOnline.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials, продемонстрировало, как морская вода теперь может испаряться быстрее пресной — прорыв, потенциально полезный для миллиардов людей, страдающих от нехватки воды.

Важно

Пресная вода исчезает с большой скоростью: ученые из NASA бьют тревогу из-за новых данных

Глобальный водный кризис набирает обороты по всей планете: 36% населения Земли уже испытывают острую нехватку воды не менее четырех месяцев в году. К 2050 году эта цифра может вырасти до ужасающих 75%. Одним из ключевых решений проблемы является опреснение воды, однако традиционные методы являются энергоемкими и экологически опасными.

Профессор Хаолан Сюй и его команда решили эту проблему, включив недорогие глинистые минералы в фототермический гидрогелевый испаритель в процесс получения пресной воды. Эта инновация увеличивает скорость испарения на 18,8% по сравнению с чистой водой, что значительно превосходит результаты прошлых лет, когда морская вода испарялась на 8% медленнее. Процесс включает в себя обогащение ионами магния и кальция поверхности раздела воздух-вода за счет спонтанного ионного обмена, что повышает эффективность без дополнительных затрат энергии.

Долговечность системы была подтверждена длительным воздействием морской воды, сохраняя свои характеристики в течение нескольких месяцев. Учитывая огромные масштабы глобального опреснения, даже небольшое повышение эффективности может предотвратить потерю миллионов тонн чистой воды. Исследователи считают, что их решение может быть легко интегрировано в существующие системы, расширяя доступ к чистой воде во многих регионах.

Дальнейшие испытания позволят им изучить дополнительные методы увеличения скорости испарения морской воды и применить полученные результаты в практических сценариях опреснения. Эта технология может дать возможность уменьшить углеродный след опреснения, одновременно удовлетворяя глобальные потребности в воде, тем самым изменив картину текущего климатического и гуманитарного коллапса.

Ранее Фокус писал о том, что наша планета стремительно лишается пресной воды. За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.

Также Фокус писал о том, может ли испортиться бутилированная вода. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.