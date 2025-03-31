Из-за миллиардных долгов: графики подачи воды будут появляться по всей Украине, — нардеп (видео)

Народный депутат Украины Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, 31 марта заявил, что графики подачи воды в Украине могут ввести во многих городах из-за больших долгов населения за коммунальные услуги.

Related video

О рисках ограничения подачи воды в украинских городах депутат сказал в эфире Новости.Live.

На вопрос ведущего относительно вероятного ограничения подачи воды в Ривне и Ивано-Франковске из-за большой задолженности горожан депутат отметил, что подобная ситуация возможна и в других украинских городах.

"Эти прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно и Франковске, дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, достигает почти десятка миллиардов. Поэтому нужно выходить из этой ситуации. Эффективный ли это выход из ситуации? Посмотрим, сейчас будут всенародные недовольства по примеру Ровно, Франковска, в других городах, но вместе и тем нужно находить какое-то эффективное решение", — ответил Богдан Кицак.

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб отметила, что украинские коммунальные предприятия сегодня "не выживают".

"У нас на сегодня 8 миллиардов — это задолженность населения. Как по мне, нам нужно сделать фонд для населения, которое не может оплачивать коммунальные услуги", — сказала нардеп.

Графики подачи воды в Ровно: что известно

Коммунальное предприятие "Ривнеоблводоканал" 31 марта сообщило, что часть горожан будут без воды в определенные часы из-за финансовых проблем и больших долгов за электроснабжение и очистку стоков. Председатель Ривненского областного совета Андрей Карауш сообщил, что в тот же день с представителями областной и городской власти и водоканала провели экстренное совещание, на котором решили, что в апреле подачи воды ривненчанам с пониженным давлением и по графикам не будет.

Напомним, Фокус 8 марта узнавал, как могут измениться тарифы на воду в Украине после окончания отопительного сезона.