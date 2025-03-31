Через мільярдні борги: графіки подачі води з'являтимуться по всій Україні, — нардеп (відео)

Народний депутат України Богдан Кицак, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, 31 березня заявив, що графіки подачі води в Україні можуть запровадити у багатьох містах через великі борги населення за комунальні послуги.

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Про ризики обмеження подачі води в українських містах депутат сказав в ефірі Новини.Live.

На запитання ведучого щодо ймовірного обмеження подачі води у Рівному та Івано-Франківську через велику заборгованість містян депутат зазначив, що подібна ситуація можлива й в інших українських містах.

"Ці прецеденти, які зараз з'являються у Рівному і Франківську, далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, сягає майже десятка мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний це вихід із ситуації? Побачимо, зараз будуть всенародні невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, в інших містах, але разом і тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", — відповів Богдан Кицак.

Народна депутатка України, голова підкомітету з енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб зазначила, що українські комунальні підприємства сьогодні "не виживають".

"У нас на сьогодні 8 мільярдів — це заборгованість населення. Як на мене, нам потрібно зробити фонд для населення, яке не може сплачувати комунальні послуги", — сказала нардепка.

Графіки подачі води у Рівному: що відомо

Комунальне підприємство "Рівнеоблводоканал" 31 березня повідомило, що частина містян будуть без води у певні години через фінансові проблеми та великі борги за електропостачання й очищення стоків. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш повідомив, що того ж дня з представниками обласної та міської влади й водоканалу провели екстрену нараду, на якій вирішили, що у квітні подачі води рівнянам із пониженим тиском і за графіками не буде.

Нагадаємо, Фокус 8 березня дізнавався, як можуть змінитися тарифи на воду в Україні після закінчення опалювального сезону.