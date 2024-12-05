Вода стане доступною для всіх: учені знайшли новий спосіб отримання найважливішого ресурсу

Проблема доступності питної води продовжує наростати через цілу низку подій, що зачіпають всю планету. Щоб розв'язати цю проблему й уникнути апокаліптичних сценаріїв, вчені винайшли новий ефективний метод її опріснення.

Співпраця дослідників із Університету Південної Австралії (UniSA) і китайських інститутів призвела до значного прогресу в технології опріснення води. Вчені сподіваються, що їхні розробки можуть розв'язати проблему нестачі питної води в усьому світі, яка постає особливо гостро на тлі глобальної зміни клімату по всій планеті, пише LabOnline.

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Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, продемонструвало, як морська вода тепер може випаровуватися швидше, ніж прісна, — прорив, потенційно корисний для мільярдів людей, які страждають від нестачі води.

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Глобальна водна криза набирає обертів по всій планеті: 36% населення Землі вже відчувають гостру нестачу води не менше чотирьох місяців на рік. До 2050 року ця цифра може зрости до жахливих 75%. Одним із ключових рішень проблеми є опріснення води, проте традиційні методи є енергоємними та екологічно небезпечними.

Професор Хаолан Сюй і його команда розв'язали цю проблему, включивши недорогі глинисті мінерали у фототермічний гідрогелевий випаровувач у процес отримання прісної води. Ця інновація збільшує швидкість випаровування на 18,8% порівняно з чистою водою, що значно перевершує результати минулих років, коли морська вода випаровувалася на 8% повільніше. Процес передбачає збагачення іонами магнію та кальцію поверхні розділу повітря-вода за рахунок спонтанного іонного обміну, що підвищує ефективність без додаткових витрат енергії.

Довговічність системи була підтверджена тривалим впливом морської води, зберігаючи свої характеристики протягом декількох місяців. З огляду на величезні масштаби глобального опріснення, навіть невелике підвищення ефективності може запобігти втраті мільйонів тонн чистої води. Дослідники вважають, що їхнє рішення може бути легко інтегровано в наявні системи, розширюючи доступ до чистої води в багатьох регіонах.

Подальші випробування дадуть їм змогу вивчити додаткові методи збільшення швидкості випаровування морської води та застосувати отримані результати в практичних сценаріях опріснення. Ця технологія може дати можливість зменшити вуглецевий слід опріснення, одночасно задовольняючи глобальні потреби у воді, тим самим змінивши картину поточного кліматичного та гуманітарного колапсу.

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