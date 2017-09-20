СМИ: Немецкие и австрийские депутаты собрались в Крым

Немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте (ЯМЭФ). Об этом пишет российская газета "Известия" со ссылкой председателя правления фонда ЯМЭФ Андрея Назарова.

Он рассказал, что в оргкомитет ЯМЭФ поступило обращение от политиков и представителей бизнес-сообщества Австрии и Германии с предложением наделить их делегации статусом почетных гостей.

"Специальный статус почетных гостей позволит получить расширенную квоту на участие в форуме, будут созданы специальные тематические секции, посвященные культурной и деловой тематике. Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты бундестага", — рассказал Назаров.

Депутат бундестага, который предпочел не раскрывать имя, заявил газете, что делегация поедет в Крым, несмотря на санкции и политическое давление.

Напомним, 10 сентрября оккупированный Крым посетили французские депутаты Тьерри Мариани и Николя Дюик.