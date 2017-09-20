Супрун рассказала о стоимости первичных медицинских услуг после реформы

Реформирование вторичного и третичного звена будет происходить до 2020 года

Медицинские услуги, которые предоставляются на первичном звене, после старта медреформы будут бесплатными для пациентов. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Укринформ.

"Как только Верховная Рада проголосует за законопроекты относительно реформы финансирования системы здравоохранения, услуги на первичном звене (при наличии на декларации подписей врача и пациента) будут предоставляться бесплатно", – заявила Супрун.

По ее словам, средний базовый тариф на одного пациента в первичном звене составит 370 грн в год.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что с введением новой системы в первичном звене такая услуга, как вызов врача на дом, остается. При этом врач принимает медицинское решение относительно целесообразности визита к пациенту.

Реформирование вторичного и третичного звена будет происходить до 2020 года. В 2018 году, по словам Ковтонюка, пациенты могут обращаться непосредственно к специалистам узкого профиля.

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Напомним, Верховная Рада в июне приняла в первом чтении проект медицинской реформы. В частности, депутаты приняли за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств, который является частью медицинской реформы.

Медицинская реформа предусматривает, в частности, введение понятия "государственного гарантированного пакета" – определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.