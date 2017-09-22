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Главная » Страна » Американцы передали украинскому "Дозору" 30 монокуляров

Американцы передали украинскому "Дозору" 30 монокуляров

Американцы передали украинскому "Дозору" 30 монокуляров
Фото: ГПСУ

На общую сумму около 150 тысяч долларов

22.09.17 31
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Государственная пограничная служба получила новое современное американское оборудование для технического оснащения подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники отмечают, что это стало возможным благодаря сотрудничеству с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине и совместному проекту международной технической помощи.

 

Посольство США передало подразделению специального назначения "Дозор" 30 монокуляров на общую сумму около 150 тысяч долларов. Пограничники начнут использовать эту новую технику уже в ближайшие дни во время совместных с подразделением Нацполиции КОВД учений по проведению ночных операций. В учебном курсе примут участие  и 7 инструкторов погранично-таможенной службы США", – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отметили, что с начала 2017 года пограничники-спецназовцы получили также спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, IT-оборудование, экипировку и медицинское оборудование.

Напомним, мукачевские пограничники задержали индийских нелегалов.

 

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