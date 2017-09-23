Кабмин планирует сократить почти 8 тысяч чиновников

Очередной этап реформы государственного управления предполагает набор тысячи сотрудников в новые директораты пилотных министерств, а также сокращение по меньшей мере 8 тысяч государственных служащих, работающих сейчас в министерствах.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью "Зеркало недели".

"В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение по меньшей мере 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент покращений", - отметил чиновник.

По словам Саенко, реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат - более важной ему кажется цель разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкие показатели мы получим к концу 2018 года", - добавил он.

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Напомним, правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры тысячи молодых кадров для повышения эффективности государственного управления. Он отметил, что уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору специалистов, которые займут свои посты в структурах Кабмина. Предполагается набрать на конкурсной основе около 900 госслужащих, которые будут работать в 40-50 новых директоратах реформируемых министерств. Директораты должны будут составить основу новой структуры министерств.