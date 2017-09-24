АТО: у Луганского ранен наш боец

Сегодня, 24 сентября, в районе проведения антитеррористической операции обстановка не претерпела существенных изменений. Боевики продолжали обстрелы украинских позиций, но не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию с полуночи до 18:00 российско-оккупационные группировки 9 раз нарушили перемирие.

На донецком направлении российские оккупанты утром дважды били из вооружения БМП по укреплениям сил АТО в районе Зайцево. Наши военные огнем заставили противника соблюдать режим тишины. Около 11:00 вблизи Луганского, во время обстрела опорного пункта украинских войск из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, получил ранение один украинский военный.

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На приморском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Водяного и Павлополь. А крупнокалиберный пулемет противника ночью работал вблизи Марьинки.