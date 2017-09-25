Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Сегодня исполнилось бы 85 лет Анатолию Соловьяненко

Видео Сегодня исполнилось бы 85 лет Анатолию Соловьяненко

<span class="label red">Видео</span> Сегодня исполнилось бы 85 лет Анатолию Соловьяненко
Архивное фото

Юбилей всемирно известного украинца отмечается на государственном уровне

25.09.17 37
300

25 сентября всемирно известному украинскому оперному певцу Анатолию Соловьяненко исполнилось бы 85 лет.

Анатолий Соловьяненко (1932-1999) родился в Донецке. После школы поступил в Донецкий политехнический институт на горный факультет. В 1952 году попытался поступить в Ленинградскую консерваторию, но после отборочного прослушивания к экзаменам не был допущен. Ему посоветовали обратиться к певцу Донецкой оперы Александру Коробейченко. Именно он сыграл определяющую роль в становлении Соловьяненко как оперного певца, отмечает  "Укринформ".

Десять долгих лет продолжались занятия. Результат этой кропотливой работы был блестящий.

1962 год стал годом отсчета сценической карьеры Анатолия Соловьяненко. Вскоре его выбирают для стажировки в миланском театре "Ла Скала".

С 1965 года он становится солистом Киевского театра оперы и балета. Уже будучи хорошо известным и популярным певцом, Соловьяненко поступил в Киевскую государственную консерваторию им. Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия) в класс профессора Елизаветы Чавдар.

После аварии на ЧАЭС Соловьяненко неоднократно давал концерты в Чернобыле и Славутиче.

В середине 90-х годов начались недоразумения с дирекцией Национальной оперы, и певец вынужден был покинуть театр и заниматься исключительно концертной деятельностью. Среди лучших его партий: Андрей ("Запорожец за Дунаем" Гулака-Артемовского), Фауст (в одноименной опере Шарля Гуно), Альфред ("Травиата" Верди), Надир ("Искатели жемчуга" Бизе), Рудольф ("Богема" Пуччини) и др.

Мировые знатоки оперного пения признавали, что исполнение Соловьяненко партии герцога в "Риголетто" Верди было лучшим - вершиной мастерства.

Всего в репертуаре певца было 17 оперных партий, много арий, романсов, народных песен.

Сегодняшний юбилей со дня рождения Анатолия Соловьяненко отмечается на государственном уровне, в соответствии с постановлением ВРУ от 22 декабря 2016 года.

 

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла"Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют ролиУроки Абрамович. О чём надо помнить тем, кто мечтает о миллионах знаменитого перформера

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3004
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4107
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 2978
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2206
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1493
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1429
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 5992
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4577
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2208
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 2969
  1. КНДР показала видео "уничтожения" американских самолетов и авианосца 4256 / 4901
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2616 / 4274
  3. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 1594 / 1758
  4. Климкин рассказал, о чем говорили Порошенко и Трюдо 1316 / 1484
  5. ВВС США показали Ким Чен Ыну свои возможности 1252 / 2120
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1121 / 40465
  7. Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь 1075 / 6805
  8. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1007 / 1112
  9. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 764 / 1052
  10. В Германии нашли фрагмент первой печатной Библии 708 / 810
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 43 / 4274
  2. Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины 5 / 441
  3. В Сирии убит генерал РФ, который ранее командовал боевиками "ДНР" 5 / 739
  4. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 5 / 2978
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4 / 73207
  6. Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь 4 / 6805
  7. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 4 / 317
  8. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 3 / 4107
  9. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3 / 40465
  10. Генуэзская твердыня. О чем может рассказать Аккерманская крепость 2 / 581
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.