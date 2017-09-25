25 сентября всемирно известному украинскому оперному певцу Анатолию Соловьяненко исполнилось бы 85 лет.

Анатолий Соловьяненко (1932-1999) родился в Донецке. После школы поступил в Донецкий политехнический институт на горный факультет. В 1952 году попытался поступить в Ленинградскую консерваторию, но после отборочного прослушивания к экзаменам не был допущен. Ему посоветовали обратиться к певцу Донецкой оперы Александру Коробейченко. Именно он сыграл определяющую роль в становлении Соловьяненко как оперного певца, отмечает "Укринформ".



Десять долгих лет продолжались занятия. Результат этой кропотливой работы был блестящий.

1962 год стал годом отсчета сценической карьеры Анатолия Соловьяненко. Вскоре его выбирают для стажировки в миланском театре "Ла Скала".

С 1965 года он становится солистом Киевского театра оперы и балета. Уже будучи хорошо известным и популярным певцом, Соловьяненко поступил в Киевскую государственную консерваторию им. Чайковского (ныне Национальная музыкальная академия) в класс профессора Елизаветы Чавдар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день памяти Василия Стуса

После аварии на ЧАЭС Соловьяненко неоднократно давал концерты в Чернобыле и Славутиче.

В середине 90-х годов начались недоразумения с дирекцией Национальной оперы, и певец вынужден был покинуть театр и заниматься исключительно концертной деятельностью. Среди лучших его партий: Андрей ("Запорожец за Дунаем" Гулака-Артемовского), Фауст (в одноименной опере Шарля Гуно), Альфред ("Травиата" Верди), Надир ("Искатели жемчуга" Бизе), Рудольф ("Богема" Пуччини) и др.

Мировые знатоки оперного пения признавали, что исполнение Соловьяненко партии герцога в "Риголетто" Верди было лучшим - вершиной мастерства.

Всего в репертуаре певца было 17 оперных партий, много арий, романсов, народных песен.

Сегодняшний юбилей со дня рождения Анатолия Соловьяненко отмечается на государственном уровне, в соответствии с постановлением ВРУ от 22 декабря 2016 года.