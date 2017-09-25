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Украина и нелегальное оружие: история отношений

Фото В Amnesty заявили о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

<span class="label red">Фото</span> В Amnesty заявили о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан
Солдат Народно-освободительной армии Судана с RPG-7 / Фото: facebook.com/amnestyua

Возможное участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием

25.09.17 71
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Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором сообщила о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия Южному Судану. Об этом сообщается на странице Facebook организации.

Как отмечают правозащитники, в 2014 году государственная фирма "Укринмаш" якобы подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

"Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина", - говорится в сообщении Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что пока Совет безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.

"Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление какой-либо материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение", – считают правозащитники.

"Также Украина должна как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием", – добавили в организации.

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