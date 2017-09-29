СБУ пресекла организованную за кремлевские деньги антиукраинскую акцию

Псевдожурналисты должны были рассказать о притеснениях свободы слова в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предупредили в попытку проведения антиукраинской акции, организованной и профинансированной кремлевскими заказчиками. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом. Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и "свободной прессы", - говорится в сообщении.

С этой целью в Брюссель выехали несколько граждан Украины, которые должны были выступить на круглом столе на тему "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине".

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Для усиления эффекта от их выступления и предоставления дополнительной правдивости, организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блоггеры" и "журналисты" должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследования.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что псевдожурналистов организаторы акции наняли на за 100 грн каждого. Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали надеть "массовку" черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь. Единственной широко известной обществу лицом на этом фейковом мероприятии народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям.

Напомним, 15 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля. Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО".