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Президент поручил подать в суд на РФ из-за строительства Керченского моста

Президент поручил подать в суд на РФ из-за строительства Керченского моста
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Деятельность России наносит значительный экологический вред

29.09.17 82
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Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического вреда от строительства Керченского моста", – написал он.

Напомним, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил 19 марта 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым.

Власти России планируют построить этот переход до декабря 2018 года.

В мае 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту строительства моста через Керченский пролив.

"Строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе. В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права строится объект, который представляет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение", – заявили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что строительство гидротехнического сооружения приведет к ухудшению транспортных условий пролива, а также возникнет риск при прохождении транспорта между опорами.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей во время строительства Керченского моста, при условии необходимости укрепления морских берегов, достигнет 10 млрд грн.

22 августа прокуратура Крыма заявила о намерении обратиться в Космическое агентство США за помощью в расследовании дела о строительстве моста через Керченский пролив.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что строительство моста осуществляется в нарушение международного права, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к полуострову, не давала согласия на это. Также там выразили протест в связи с введением РФ в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Россией Крыма. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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