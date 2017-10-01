За год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян, - Геращенко

В несколько раз увеличилось присутствие сербов и белорусов

За последний год в СММ ОБСЕ вдвое возросло присутствие россиян, в несколько раз увеличилось присутствие сербов, белорусов.

Об этом рассказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе - первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в интервью ТСН.

Также она рассказала о требованиях к миссии ОБСЕ на Донбассе.

По ее словам, очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей.

"Проецируя выводы, которые можно делать в присутствии наблюдателей, к возможной миротворческой миссии мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть русских, представителей страны-агрессора. Другие страны не являются агрессорами в отношении Украины. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сантименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но русских там быть не может", - заявила Геращенко.

В свою очередь она добавила, что если не говорить честно о несовершенстве мониторинговой процедуры, которое проявляется очень часто, это будет неправильно в отношении Украины.

"Уже почти три года работает миссия, но мы знаем, что есть только одно отделение - круглосуточный наблюдательный пункт вблизи Станицы Луганской. И он работает только на украинской территории, но зеркального нет. Более того, боевики оборудовали за это время напротив Станицы Луганской на горе Святого Игоря настоящий форпост", - заявила Геращенко.

Напомним, ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек.