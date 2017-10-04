Супрун: В 2018 году врачи будут выписывать электронные рецепты

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести электронные рецепты в 2018 году. Об этом сегодня во время заседании правительства заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает РБК-Украина.

"В 2018 году мы планируем введение электронного рецепта. Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя ни потерять, ни подделать", - завила Супрун.

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В Минздраве таким образом смогут тогда собирать актуальную статистику, чтобы иметь достоверную информацию о заболеваниях в Украине.

Напомним, за полгода функционирования программы "Доступные лекарства" ею воспользовались более 6,5 млн украинцев.