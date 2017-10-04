Киев и Брюссель представили программу поддержки восточных регионов Украины

Правительство Украины и Европейский Союз презентовали Совместную рамочную программу гуманитарной помощи и развития восточных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Программа рассчитана на три года (2018-2020 годы) и предусматривает предоставление не только гуманитарной помощи регионам, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе, но и финансирование программ, направленных на восстановление и развитие восточных областей.

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Программой помощи предусмотрено предоставление Украине финансирования на удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения восточных регионов, а также на поддержку, восстановление и развитие пострадавших областей, объемом почти €600 млн в течение трех лет, или €200 млн в год.

Приоритетными определены три направления: восстановление критической инфраструктуры (в том числе жилья), поддержка экономического развития и повышения жизненного уровня населения, а также социальные программы, прежде всего здравоохранение и образование.

"ЕС и в дальнейшем решительно нацелен оказывать помощь в решении гуманитарных потребностей лиц, наиболее пострадавших от конфликта, вдоль линии разграничения" - отметил Директор Генерального директората Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Жан-Луи Де Брувер.