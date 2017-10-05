Российские пранкеры "Лексус" и "Вован" попали в "Чистилище" "Миротворца"

Известные российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) попали в базу данных украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о боевиках и приверженцах российской агрессии против Украины.
Как сообщается на сайте, пранкеры попали в "Чистилище" сайта за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную Россией территорию Донецкой области" и "незаконную коммерческую деятельность на оккупированной территории".
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Напомним, российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".