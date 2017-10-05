Темпы развития солнечных электростанций по всему миру в 2016 году впервые превзошли темпы развития угольных. Об этом говорится в докладе Международное энергетическое агентство, передает N+1.

Если прирост совокупной мощности угольных электростанций по итогам прошлого года составил 57 гигаватт, то для солнечных электростанций этот показатель достиг 74 гигаватт. Две трети совокупного прироста мощности всех электростанций в мире пришлись на солнечные.

По данным Международного энергетического агентства, наибольший прирост мощности солнечных электростанций в прошлом году показал Китай. На эту страну пришлись почти 50% дополнительной мощности от новых солнечных электростанций и 40% от совокупной новой мощности от возобновляемых источников энергии, включая биотопливо и ветряную энергетику. В общей сложности прирост мощности в целом в альтернативной энергетике в 2016 году составил 164 гигаватта.

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За последние шесть лет, с 2011-го по 2016 год, лидерами по приросту мощности в альтернативной энергетике были три региона: Китай, США и Евросоюз. Здесь прирост мощности за указанный период составил 318, 160 и 86 гигаватт соответственно. По оценке агентства, темпы роста мощности в альтернативной энергетике увеличатся. Благодаря этому к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций во всем мире достигнет 740 гигаватт. Сегодня этот показатель составляет 302 гигаватта. Лидерами роста станут Китай, США и Индия.