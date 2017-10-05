Европейскому Союзу доверяют больше, чем ООН и НАТО

Европейскому Союзу доверяют 58% граждан Украины. Таковы результаты опроса проекта "Восточное соседство ЕС", проведенного с марта по май 2017 года во всех шести странах "Восточного партнерства".

Опрос показал, что украинцы доверяют ЕС больше, чем ООН и НАТО. Так, ЕС доверяют 58% опрошенных, ООН – 51%, а НАТО – 46%.

43% украинцев положительно относятся к ЕС, а 58% украинских граждан считают хорошими отношения с Европейским Союзом.

Более 70% граждан Украины считают, что ЕС представляет такие ценности, как защита прав человека, экономическое процветание, верховенство права и гражданские свободы.

Также 56% опрошенных украинцев осведомлены о финансовой поддержке ЕС, а 36% из них считают, что такая поддержка эффективна (показатель вырос по сравнению с 34% за прошлый год).

Исследователи отмечают, что наиболее проевропейски настроенными являются люди с высшим образованием моложе 55 лет, а также жители крупных городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше половины европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Инфографика: euneighbours.eu