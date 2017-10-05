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Больше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос

Больше половины украинцев готовы с оружием защищать свою страну, – опрос
Фото: infosmi.net

Это почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом

05.10.17 47
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Более половины украинцев (54%) готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность страны с оружием в руках, говорится в результатах опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Данный показатель почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом.

Таких людей больше всего на западе и в центре страны – две трети жителей. В то же время 52% жителей восточных регионов не готовы защищать страну, 26% – готовы, 22% – не определились. Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более обеспеченных, уточняют социологи.

Почти 60% опрошенных поддерживают празднование Дня защитника Украины 14 октября, 56% – не поддерживают отмены празднования Дня защитника отечества 23 февраля. Первых больше на западе, вторых – на юге и востоке.

"Интересно, что установление праздника 14 октября одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. В свою очередь также нет разницы между полами в вопросе осуждения инициативы отмены празднования 23 февраля: это в равных степенях не поддерживают как большинство мужчин, так и большинство женщин. При этом почти половина (45%) сторонников идеи установления 14 октября в качестве Дня защитника Украины не поддерживает отмену празднования советского праздника", – сказано в сообщении.

Кроме того, 49% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины, 29% – не поддерживают (41% и 38% соответственно по сравнению с 2015 годом). Почти четверть опрошенных не определились с ответом. Эту идею поддерживают 80% жителей западных областей, не поддерживает – почти половина жителей юга и востока.

56% положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА (в 2012 году таких было 44%). При этом на западе таких вдвое больше, чем на востоке (75% против 34%). Тезис о примирении несколько больше поддерживают лица с высшим образованием, жители сел и украиноязычные. Также их почти вдвое больше среди тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА борцами за независимость, чем среди тех, кто не поддерживает признание национально-освободительного движения.

Что касается поддержки тезиса о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину, то его поддерживает абсолютное большинство респондентов (90%), тогда как тезис о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину, поддерживают 53%.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 20-29 сентября 2017.

Напомним, День защитника Украины впервые был отпразднован в 2015 году. 

5 марта 2015 года Верховная Рада по предложению президента Петра Порошенко 244 голосами приняла закон, объявляющий 14 октября – День защитника Украины – выходным.

По случаю праздника президент подписал указ, которым предлагается в этот день вывешивать государственные флаги на административных зданиях, на помещениях общественных организаций.

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