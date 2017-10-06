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Новости компаний Классика, джаз, и театр в октябре от Marco Concert

<span class="label">Новости компаний</span> Классика, джаз, и театр в октябре от Marco Concert

В течение всего лета Marco Concert провел невероятное количество концертов в самых красивых и уютных уголках Киева. Джаз, классика, поэзия, театр – все самое интересное и вдохновляющее! Прощаясь с летним сезоном, мы c нетерпением ждем новых встреч на самых интересных событиях этой осени! И уже 6 октября слушаем легендарные произведения композиторов ХХ века Штрауса, Пъяцола, Шнитке, Андерсена и Шостаковича. Не пропустите настоящее свидание с классикой в программе «Киевские солисты – музыка ХХ века» в атмосферном Доме Актера. Для всех поклонников джаза 12 октября пройдет All Star Jazz — Love Songs, где будут звучать знаменитые песни о любви в авторских аранжировках Ruslan  Egorov Quartet. Не пропустите также встречу с шедеврами венецианского композитора-виртуоза Антонио Вивальди и аргентинского композитора Астора Пьяццоллы в программе «Времена Года — Киевские Солисты». А для театралов в этом месяце – современный cпектакль «Ослик должен быть худым», сентиментальный детектив по рассказу Сергея Довлатова.

06.10.17 12
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6 октября
Киевские солисты — Музыка ХХ века

В пятницу, 6 октября, в Доме Актера пройдет камерный вечер классической музыки. Будут звучать легендарные произведения великих композиторов ХХ века: Астора Пьяццоллы, Альфреда Шнитке, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и других. Это новая концертная программа в исполнении лучших музыкантов города — Национального камерного ансамбля Киевские солисты.

ХХ век — период, когда разрушились все музыкальные каноны, что стало началом музыкального прогресса и этапа «новой музыки», которая не имела границ. Композиторы внесли большую лепту, в создание новых мелодий, которые донеслись до наших дней. Во время концерта в Доме Актера, который будет состоять из трех частей, «Киевские солисты» представят слушателямсвое музыкальное представление данного периода.

«Киевские Солисты» — проект легендарного скрипача Богодара Которовича. Коллектив признан слушателями и критиками разных стран мира, объединяет талантливых молодых музыкантов Украины. Большинство из них — лауреаты национальных и международных конкурсов. Коллектив покорял мировую публику в таких известных залах, как Люксембургский дворец и «ЮНЕСКО» в Париже, Комише Опер в Берлине, Великая Национальная филармония в Варшаве, «Flagey» в Бельгиии, РадиоКультурхауз в Вене, «Эспланада» в Сингапуре, Всемирная выставка «Экспо-2005» в Японии.

6 октября
Киевские солисты — Музыка ХХ века

Адрес: Дом Актера (ул. Ярославов Вал,7)
Начало: 19:00
Билеты: 250-350 грн https://marcoconcert.com/events/classic/muzyka-xx-vek/
Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/352335648559198 

12 октября
All Star Jazz — Love Songs

12 октября в Bel étage будет звучать программа Love Songs в исполнении Ruslan Egorov Quartet. Вы услышите знаменитые песни о любви в авторских аранжировках от лучших киевских джазменов.

Любовь правит миром, она побуждают на великие подвиги и движет нами на протяжении жизни. . Она во всем — в музыке, окружающих людях, природе. Это чувство, о котором снимают кинофильмы, ставят пьесы и поют музыканты. Сколько было написано и спето о любви! Программа Love Songs — это проект, где прозвучат композиции, которые насквозь пропитаны любовью.

Руслан Егоров— музыкант, который зарекомендовал себя в наших краях и не раз удивлял публику уникальными выступлениями. С его творчеством можно было познакомится на фестивале-конкурсе «Додж» (номинация «Лучший джазовый вокал), Alfa Jazz, Chernigiv Jazz Open. В 2010 году он создал квартет, который объединил талантливых jazz-музыкантов. Они успешно гастролируют, выступают на больших и маленьких площадках, играют популярные хиты и создают музыку сами. Ruslan Egorov Quartet — виртуозные и невероятно талантливые музыканты!

12 октября
All Star Jazz — Love Songs

Адрес: Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)
Начало: 20:00
Билеты: 150-450 грн https://marcoconcert.com/events/jazz/love-songs/
Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/291580484657163 

17 октября
Времена года – Киевские солисты

17 октября в атмосферном Доме актеров будут звучать шедевры венецианского композитора Антонио Вивальди и аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. В этот вечер Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» устроит настоящее путешествие по временам года, запечатленные в музыке!

Антонио Вивальди создавал яркую, экспрессивную музыку, характерную для эпохи барокко. Его цикл из композиций «Времена года» отображает характер каждого из сезонов, передавая радостные импульсы весны, томную летнюю жару, осеннюю слякоть и снежную зиму. Аргентинский композитор Астор Пьяццолла через 250 лет создал не менее экспрессивный и наполненный смыслом цикл «Времена года в Буэнос-Айресе». Это четыре танго-композиции, которые нельзя рассматривать в призме классической смены сезонов. Тут отображены картины сумрачной и иногда жесткой жизни, ее радости и печали, которые слушатель переживает вместе с исполнителями. Но сколько бы веков и условностей не разделяло музыку Вивальди и Пьяццолла, их объединяет южная темпераментность, восторженное упоение окружающим миром. У этих циклов слишком много общего, а разделенные временами композиции сходясь вместе, невероятно друг друга дополняют. Композиции Вивальди открывают весенние месяцы, а произведения Пьяццоллы — осенние, что обусловлено территориальным расположением Аргентины.

Не пропустите настоящее путешествие по всем временам годам, где вашими гидами станут настоящие виртуозы – камерный ансамбль «Киевские солисты».

17 октября
Времена года – Киевские солисты

Адрес: Дом Актера (ул. Ярославов Вал,7)
Начало: 19:00
Билеты: 250-350 грн https://marcoconcert.com/events/classic/kyiv-soloists-2/

20 октября
Спектакль «Ослик должен быть худым»

20 октября в Доме Архитектора будет представлен сентиментальный детектив «Ослик должен быть худым» по рассказу Сергея Довлатова. Это история об американском шпионе — Джоне Смите, который искал счастье. На сцене выступит театральная мастерская «Сузір'я», которая объединяет молодых актеров. Под чутким руководством режиссера-постановщика Валерии Федотовой актеры воплощают в жизнь написанную историю.

Имя писателя Сергея Довлатова занимает почетное место в истории литературы. Автор манерой письма передает ощущение присутствия в эпицентре событий произведения. Рассказ «Ослик должен быть худым» основан на реальных событиях, как и большинство работ писателя.

20 октября
Спектакль «Ослик должен быть худым»

Адрес: Дом Архитектора (ул. Бориса Гринченко 7)
Начало: 19:00
Билеты: 150-275 грн https://marcoconcert.com/events/theater/donkey-must-be-thin/

 

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